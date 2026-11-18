Goffredo Cerza, marito di Aurora Ramazzotti, pubblica sui social un confronto fotografico del suo fisico nel corso degli anni, con il commento della moglie.

Goffredo Cerza, marito di Aurora Ramazzotti, ha mostrato su Instagram il proprio fisico tonico e muscoloso. Il trentenne ha pubblicato un carosello di immagini che mette a confronto il suo corpo di oggi con quello di quando aveva 16 anni, nel 2012. Il coppia si è sposata a luglio di quest’anno.

Il confronto tra passato e presente

Il primo scatto del carosello affianca una foto recente a una del 2012. Nella didascalia Goffredo ha scritto: “17 anni, mille fasi, praticamente sempre lo stesso specchio”, aggiungendo poi: “Peak universitario, lockdown, paternità e qualche crisi esistenziale”. Ha concluso con un’altra frase: “Alla fine direi che ci difendiamo ancora”, seguita da “Aura farming since 2009. Non mollate mai”. Nel post ha anche scritto: “Meno capelli, niente filtri, niente AI”.

Il commento di Aurora Ramazzotti

Tra i numerosi like e commenti è comparso anche quello di Aurora Ramazzotti, che in questo periodo si trova a Roma come concorrente di Ballando con le Stelle. La moglie ha scritto “Tutto x me”, accompagnando il messaggio con una fiamma e un cuore rosso.

La gelosia raccontata in tv

Poche settimane fa, durante il programma condotto da Milly Carlucci su Rai1, Aurora aveva parlato della forte gelosia provata in passato verso Goffredo, padre del figlio Cesare, nato tre anni fa. Nella clip ha raccontato: “Mi ricordo le sere, le notti in cui la gelosia diventa una cosa che non è più astratta, ma è una sensazione fisica”. Secondo quanto ha spiegato, la terapia le ha fatto capire che quel malessere dipendeva più da lei che dal partner.