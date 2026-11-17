Un compleanno speciale per Benedetta Rossi, che celebra per la prima volta da mamma insieme alle figlie adottive.

Il 13 novembre Benedetta Rossi compie 54 anni, e il giorno ha un significato diverso dagli altri. È il suo primo compleanno da mamma, vissuto accanto alle due figlie adottive, Natacha e Sharlyn, di dieci e nove anni, arrivate da poco nella sua vita insieme al marito Marco Gentili.

La celebre food blogger ha raccontato il momento sui social, con una fotografia che ritrae la festa in famiglia. Il protagonista dello scatto è un dolce preparato per l’occasione, con una scritta semplice: «Auguri mamma». Accanto alla foto, Benedetta ha scritto: «Il compleanno più speciale di sempre».

Una torta con la dedica delle bambine

Nel post, Benedetta appare sorridente mentre le bambine reggono il vassoio con la torta e una candelina da soffiare. Il messaggio sul dolce è stato il dettaglio che ha colpito di più chi segue la food blogger da anni, abituato a vederla alle prese con ricette e cucina.

I commenti sono arrivati in gran numero: auguri, congratulazioni e messaggi di affetto. Tra i più scritti c’è quello di un utente che ha sottolineato come le bambine siano fortunate ad avere Benedetta e Marco come genitori. Tra i commenti compaiono anche quelli di volti noti come Francesca Fagnani, Eva Grimaldi e Manuela Carriero.

La vita familiare e la scelta della privacy

L’arrivo di Natacha e Sharlyn ha cambiato le abitudini della coppia, tra scuola, sport, amicizie e momenti condivisi. Benedetta ha ammesso di voler raccontare di più della sua nuova vita familiare, ma di sentirsi frenata dal timore delle reazioni sul web. Per questo, insieme a Marco, ha scelto di proteggere la privacy delle bambine, evitando di mostrarne i volti, e di condividere la felicità quando possibile.