Giorgia Palmas aspetta un maschietto a 44 anni. Il ritardo del ciclo, il sospetto della perimenopausa e il test comprato dalla madre.

Giorgia Palmas è di nuovo incinta. La showgirl, 44 anni, aspetta il terzo figlio insieme al marito Filippo Magnini. Dalla relazione precedente è già mamma di Sofia, 18 anni, mentre con Magnini ha Mia, 6 anni. Questa volta la famiglia accoglierà un maschietto, una notizia che la coppia non si aspettava più.

A raccontare come ha scoperto la gravidanza è stata la stessa Palmas, ospite del podcast Mum Impossible, durante una conversazione con Martina Pascutti e Sara Ventura. Nel corso dell’intervista ha ripercorso gli ultimi anni della sua vita familiare, ammettendo che lei e Magnini avevano già provato ad avere un altro figlio due anni prima, senza riuscirci. Entrambi avevano scelto di non forzare nulla e di affidarsi al destino.

Il ritardo di 11 giorni e il sospetto della perimenopausa

Durante l’estate il ciclo di Palmas non è arrivato. La prima ipotesi della showgirl è stata legata all’età: convinta che si trattasse di un segnale di perimenopausa, ha accettato l’idea per giorni. «Quando è successo che io ho avuto questo ritardo ho pensato, ho detto… 44 anni… sarà un avviso di perimenopausa, ci sta», ha spiegato. Ha accumulato 11 giorni di ritardo prima di decidere di verificare.

Il test di gravidanza acquistato con la mamma

In quel periodo Magnini non si trovava a Milano, così Palmas ha chiesto aiuto alla madre per comprare un test di gravidanza. Era convinta che il risultato sarebbe stato negativo e pensava di chiamare la ginecologa per gli esami di routine. Il test, invece, è risultato positivo, e la coppia ha dovuto rivedere i propri piani dopo due anni trascorsi senza pensare a un altro figlio.