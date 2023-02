Il mese di febbraio è il mese delle incertezze: come mi vesto oggi? Sarà troppo freddo o sarà troppo caldo? Le domande sorgono spontanee, ma basta stare attente alle tendenze fashion e il gioco è fatto. Mixare i capi must have della stagione è d’obbligo, così da risultare sempre perfettamente impeccabili.

Come vestirsi a febbraio: idee outfit da sfoggiare in città

Febbraio è quel mese dell’anno in cui continua a fare freddo, ma se la temperatura si alza e il sole comincia a filtrare, il caldo si fa sentire. La paura è sempre quella di vestirsi o troppo, o troppo poco, sbagliando quindi abbinamenti e rischiando di patire freddo e/o caldo.

Poiché ancora sono attivi i saldi invernali, andare alla scoperta di capi must have potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione.

Sperimentare a febbraio è d’obbligo: mixare capi più invernali a capi già primaverili è una mossa astutissima, ma che capi di abbigliamento scegliere?

Passione gonna: preziosa, chic, ma anche in denim

Siete amanti delle gonne e non sapete quale scegliere per il mese di febbraio 2023? Sappiate che le possibilità sono numerose. Ad esempio, se voleste sfoggiare un look prezioso ma casual, potreste pensare di indossare una minigonna preziosa e luminosa: sì a gonne con perline, con applicazioni di cristallo o piccoli specchi in argento.

Sopra maglioncino nero, blazer e cappotto: il vostro look party-casual è fatto.

L’idea della minigonna è perfetta per febbraio; il modello corto si abbina a stivali alti fino al ginocchio e punta extra e a mini bomber sbarazzini. Tocco di classe? La it bag di stagione.

Anche il denim è protagonista del mese di febbraio: in commercio stanno spopolando le gonne in jeans di ogni lunghezza e di ogni modello. Lunghe e in stile vintage, con tasche o elasticizzate, attillate e più corte, le gonne in denim sono versatili e assolutamente in trend.

Montone sì o montone no?

Il montone è uno di quei capi must have assoluti, soprattutto in una stagione di mezzo come quella di febbraio. Caldo abbastanza da coccolare anche le più freddolose, ma non troppo ingombrante e pesante da portare: il montone, con il suo stile classico e la sua immortalità, diventa il migliore alleato di uno stile country-chic da tutti i giorni. Immaginatelo abbinato a un paio di jeans svasati, a una camicetta/maglioncino e a un bel paio di stivali texani o anfibi: vi conquisterà.

Felpa con cappuccio e blazer: la combo più cool del mese

Il layering continua la conquista di tutti i guardaroba. Anche per febbraio, soprattutto per febbraio, la stratificazione è una grande soluzione in fatto di tendenza. In particolare, l’accoppiata felpa con cappuccio e blazer sta letteralmente spopolando ovunque. Scegliete una felpa della tinta che più vi piace e abbinatela a un blazer oversize tenuto aperto. Sotto un paio di pantaloni sartoriali ampi, ai piedi sneakers o anfibi e per completare il tutto occhiali da sole e cappellino con visiera.

Non solo cappotti lunghi: al via anche il corto

Insieme al cappotto lungo oversize, rimasto tendenza per la stagione invernale 2022-2023, si aggiunge anche il modello corto. Nel mese di febbraio provate ad abbandonare gradualmente il lungo e iniziate a sperimentare il modello più corto, versatile su ogni tipologia di outfit e già più adatto ai primi raggi di sole.

La pelle diventa la protagonista

A febbraio si può iniziare a osare un po’ di più in fatti di tessuti e di personalità. Gli outfit in pelle conquistano i brand e le ispirazioni sono quelle tipiche degli anni 70, 90 e primi anni 2000. Provate a selezionare alcuni capi in pelle nera o, ancora meglio, marrone: lascerete tutti di stucco.