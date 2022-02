Stai cercando un regalo utile ma non banale per uomo? Continua a leggere: troverai tante idee per fare regali originali e certamente graditi.

I cofanetti

Il regalo uomo originale per eccellenza è quello che si vive in prima persona, come un cofanetto esperienza. Quelli dedicati all’Avventura regalano la possibilità di fare, per esempio, un bellissimo giro in mongolfiera. I cofanetti Sport permettono di esplorare sentieri selvaggi in mountain bike o di fare snorkeling in paradisi tropicali.

Un uomo che ama viaggiare non può rinunciare ai cofanetti Viaggio: le combinazioni sono infinite e si può scegliere tra pernottamenti lussuosi e weekend in agriturismo, con o senza pasti inclusi. Infine, i cofanetti Benessere sono un vero tuffo nel relax. Propongono giornate alla Spa o alle terme e, eventualmente, perfino degustazioni enogastronomiche o pasti.

Regali giovani

Parlando di regali creativi, la categoria dei giovani è quella che più permette di liberare la fantasia. Conoscere i gusti e le abitudini del destinatario è sempre importante. Per esempio se ama invitare gli amici a mangiare a casa sua, un regalo originale e azzeccato sarebbe un set di boccali personalizzati con frasi o disegni simpatici.

Un ragazzo non si stanca mai dei giochi ma, spesso, sono ingombranti. Perché non puntare sui giochi da tavolo? Con il calcio balilla o il biliardo da tavolo di certo lo farete felice. Se invece preferisce i videogiochi, un regalo sicuramente inaspettato è una sveglia a forma di controller che addolcirà i suoi risvegli.

Regali sportivi

Lo sport coinvolge uomini di tutte le età ma ci sono articoli in grado di accontentarli tutti. Uno di questi è lo smartwatch: è un regalo originale e molto utile, che aiuterà chi lo riceve a monitorare costantemente i propri progressi sportivi. Se ama un determinato sport potete fare un regalo uomo su misura per lui come, ad esempio, un set di racchetta e palline da tennis, una maglia da calcio personalizzata con il suo nome o un pallone dedicato a un evento importante. Un uomo che va spesso in palestra apprezzerà certamente un completo tecnico di buona qualità, magari abbinato a scarpe personalizzate.

Regali eleganti

Un uomo elegante ricerca raffinatezza in tutto quello che lo circonda, e anche i regali dovrebbero seguire questo stile. Se il destinatario ama vestire in modo impeccabile potreste regalargli una cravatta o una camicia di buona fattura con le sue iniziali ricamate sopra.

In alternativa, un bell’orologio con una dedica significativa incisa sul retro della cassa renderà il vostro dono ancora più speciale. Anche un braccialetto con un simbolo rappresentativo può essere un’idea originale.

Un altro dono potenzialmente interessante è un complemento d’arredo che si abbini bene al contesto della casa in cui starà. Per esempio, un mini bar a forma di mappamondo unisce la funzionalità allo stile. Consigliamo quest’ultimo spunto a chi conosce particolarmente bene i gusti del destinatario, per evitare di sbagliare.

Regali per lavoro

Le idee regalo per un uomo che lavora devono essere al contempo pratiche da usare e piacevoli da guardare. Un oggetto originale e dal successo garantito per chi lavora spesso al computer è il supporto da lavoro portatile, per utilizzare il PC anche dove non c’è un piano d’appoggio.

Un set di portafoglio e portadocumenti di pelle, magari arricchiti con decori personalizzati, potrebbe essere un’idea per chi invece viaggia molto per lavoro. Sul mercato se ne trovano di molto belli e creativi, in svariati colori.

Smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici sono pratici da trasportare e indispensabili per la maggior parte delle professioni. Riceverli in dono farà piacere a qualunque uomo, anche se non vi conosce benissimo.

Regalare una stilografica renderà il lavoro più di classe e, se appassiona, potrà essere la prima di una lunga collezione.