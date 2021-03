Indossare i tacchi è spesso doloroso e scomodo, anche solo per poche ore: come rendere comode le scarpe con il tacco utilizzando dei trucchetti semplici e veloci.

Come rendere comode le scarpe con il tacco

Le scarpe con il tacco danno un tocco di classe a qualunque tipo di outfit, che sia elegante o più casual.

Spesso però portare i tacchi tutto il giorno o anche per poche ore può causare fitti dolori ai piedi. L’importante è quindi rendere comode le scarpe con il tacco usando dei trucchetti da tenere a mente.

Scegliere la tipologia adatta al piede

È importante, per ottenere maggiore comodità pur indossando le scarpe alte, scegliere il tacco adatto. Si può optare infatti per le scarpe con tacco basso di 5/6 cm oppure per dei tacchi squadrati e più spessi invece che per quelli a spillo.

In alternativa si possono scegliere delle zeppe o delle scarpe con plateaux che risultano più comode. Inoltre, se avete un piede con una pianta particolarmente larga, è sconsigliabile acquistare le scarpe a punta: meglio quelle con tacco a punta arrotondata.

Fondamentale è poi comprare delle scarpe della misura giusta. Scegliendo scarpe di una misura troppo grande si otterrebbe maggiore scomodità: il piede non aderisce bene alla suola quindi le dita spingono maggiormente sulla punta e la scarpa si sfila continuamente.

Per non parlare delle scarpe troppo strette che comprimono il piede causando atroci dolori.

Non usare scarpe nuove

Bisogna tenere bene a mente che usare scarpe con i tacchi nuove può provocare maggiori dolori. Resistere quindi alla tentazione di indossare le scarpe appena comprate è d’obbligo per stare più comode. Prima di metterle per uscire è utile indossarle a casa così da allargarle e adattarle al piede, evitando la formazione di dolorose vesciche. Inoltre, dopo averle tolte, è importante fargli mantenere la forma riempiendole con carta appallottolata oppure con gli strumenti specifici. Si può tentare anche di rendere la scarpa con tacco più morbida piegandole e torcendole delicatamente.

Per allargare le scarpe nuove c’è un altro trucchetto: usare il calore. Indossare quindi dei calzini spessi e puntare il phon (non troppo vicino) sulle scarpe con i tacchi, in modo da ammorbidirle e adattarle al piede.

Inserire i cuscinetti

In commercio esistono numerosi tipi di cuscinetti, in gel o altro materiale, che permettono di indossare le scarpe con tacchi con maggiore comodità. Utilizzando i cuscinetti infatti il piede appoggerà su una superficie morbida e non scivolerà dalla scarpa.

Evitare di toglierle e rimetterle

Un consiglio fondamentale per non provare dolore quando si indossano le scarpe con i tacchi tutto il giorno è evitare di toglierle e rimetterle. Il piede infatti, togliendo la scarpa, si rilasserà e si proverà ancora più dolore rimettendole.

Graffiare la suola

Anche graffiare la suola delle scarpe può essere un rimedio utile per ottenere maggiore comodità. Graffiando la suola infatti esse saranno meno scivolose, comportando maggiore attrito con il pavimento e quindi poggiando il piede a terra più confortevolmente.

