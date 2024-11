Scopri i segreti per ricreare il make up vintage e affascinante della cantante.

Il fascino senza tempo di Lana Del Rey

Lana Del Rey, con il suo stile unico e la sua musica evocativa, ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La sua estetica, intrisa di riferimenti agli anni ’60, non si limita solo alla musica, ma si estende anche al suo look iconico. La cantante newyorchese è diventata un simbolo di bellezza vintage, e il suo trucco è uno degli elementi più riconoscibili del suo stile.

Il trucco di Lana: un’arte da imitare

Il trucco di Lana Del Rey è caratterizzato da un incarnato luminoso, labbra naturali o leggermente rosate e, soprattutto, da un eye-liner che definisce il suo sguardo. Questo dettaglio, pur essendo minimalista, ha il potere di trasformare un look semplice in qualcosa di straordinario. La chiave per ottenere il suo sguardo magnetico è la precisione nell’applicazione dell’eye-liner, che deve essere perfettamente delineato per creare un effetto cat-eye.

Passo dopo passo per ricreare il look

Per ottenere il trucco di Lana Del Rey, inizia con una pelle ben detersa e idratata. Applica un primer occhi per uniformare il tono della palpebra e garantire una maggiore durata del trucco. Se desideri, puoi aggiungere un ombretto neutro per creare una base satinata o opaca, come spesso fa Lana.

La scelta dell’eye-liner è fondamentale: opta per un nero intenso, liquido o in penna, per linee precise. Se sei alle prime armi, un eye-liner in gel con un pennello angolato ti darà maggiore controllo. Inizia tracciando una linea sottile vicino all’attaccatura delle ciglia superiori, partendo dal centro dell’occhio e allungandoti verso l’esterno.

Per ottenere simmetria, osserva il risultato con gli occhi aperti e segui l’angolazione naturale della tua rima cigliare inferiore per disegnare l’ala. Lana preferisce un’ala lunga e leggermente curva, che allunga lo sguardo senza appesantirlo. Una volta creata la forma, riempi gli spazi vuoti e controlla che entrambi gli occhi siano simmetrici.

Il tocco finale: ciglia da diva

Completa il look con ciglia volumizzanti. Applica due o tre strati di mascara nero per ottenere uno sguardo intenso e accattivante. Se desideri un effetto ancora più drammatico, puoi aggiungere ciglia finte, proprio come fa Lana Del Rey nei suoi momenti più glamour. Con un po’ di pratica e i giusti prodotti, potrai ricreare il suo look iconico e sentirti una vera diva.