La stagione ideale per indossare un vestito corto sta per arrivare e la voglia di sfoggiare i minidress è sempre più forte. Scopriamo insieme come indossare un vestito corto e quali consigli seguire.

I vestiti corti non passano mai di moda

I vestiti corti o minidress sono molto versatili e anche semplici da abbinare, ideali per qualsiasi tipo di outfit, da quelli più casual a quelli più eleganti. Nel corso degli anni sono stati oggetti di numerosi cambiamenti da parte di stilisti e designer per la creazione di modelli sempre più moderni, che rispondessero alle esigenze femminili. Ci sono versioni più morbide e leggere, da indossare durante la bella stagione, e versioni più strutturate o con gonna più ampia, ideali per qualsiasi stagione. Sono molto versatili ma anche molto comodi e possono davvero essere indossati in qualsiasi occasione, facilmente abbinabili a calzature e accessori. La scelta delle scarpe da abbinare ricade soprattutto su décolleté o sandali con tacco per uno stile più eleganti, ma stanno bene anche con sneakers e scarpe rasoterra per look più casual.

Come indossare un vestito corto: i consigli

I vestiti corti sono facili da abbinare e possono essere indossati in svariate occasioni. Le celebrità offrono sempre tante idee a cui ispirarsi e spunti preziosi per outfit eleganti o sportivi. Kate Middleton, per esempio, è una vera icona di stile e indossa abiti appena sopra il ginocchio abbinati a décolleté e clutch, per uno stile molto elegante. Jennifer Lopez, in occasione della cerimonia dei People Choice Award 2020, ha indossato un vestito colorato con cappa sulle spalle e gonna a palloncino di Christian Siriano, per un look davvero unico. Ma sono tantissime le celebrità che amano sfoggiare vestiti corti, soprattutto nella bella stagione, mostrando le gambe e abbinandoli ad accessori e calzature perfette, sia in ambito più sportivo che in occasioni più formali ed eleganti.

I vestiti corti sono anche perfetti per le cerimonie, soprattutto quelle che si svolgono di giorno. Per un effetto che attira l’attenzione è importante puntare su abiti con tagli sartoriali e realizzati con tessuti pregiati. Gli stilisti sono sempre pronti a creare abiti corti che risaltano la silhouette femminile, donando la giusta dose di eleganza da sfoggiare durante le cerimonie, sempre con tocchi che arricchiscono il look, come le cinture alla vita o dettagli eleganti nella fantasia.

Il vestito corto riesce a soddisfare tutte le esigenze di stile, sia che venga indossato per il tempo libero, per una giornata di lavoro o una serata tra amici. Ci sono i modelli a trapezio, quelli con scollo halter, quelli con la gonna svasata in stile anni ì50 e quelli dritti a tubino con le spalline sottili. I modelli tra cui scegliere sono tantissimi e ci sono anche tantissimi colori, che devono essere scelti con cura a seconda dell’occasione. Durante il giorno si può puntare sui colori vivaci e sgargianti, in tinta unita o con fantasie a fiori, per esempio, perfetti con sneakers, stivaletti o scarpe flat. Per la sera meglio puntare sui modelli con paillettes o brillantini, abbinando scarpe décolleté e pochette elegante.