La sintonia in una coppia è fondamentale, molto spesso, causa stress e impegni viene un po’ meno. Per ritornare complici basta semplicemente un massaggio erotico: ecco come fare.

Come fare un massaggio erotico

Per riaccendere la passione di una coppia o semplicemente per entrare in sintonia con il proprio partner non c’è niente di meglio che concedersi un massaggio erotico.

Il contatto fisico delicato, le energie che si allineano e il tempo prezioso che ci si è ricavati per stare insieme fanno si che il massaggio sensuale sia un ottimo preliminare e un modo per risvegliare il desiderio. Ma non solo, non per forza si deve arrivare al sesso. Il massaggio può anche essere solo una coccola speciale che ci si concede quando si vuole stare in intimità con il partner.

Per renderlo perfetto ci sono alcuni trucchi da seguire per rendere l’atmosfera ideale, per apprendere i giusti tocchi e per utilizzare i prodotti. Ecco quindi le caratteristiche principali per fare un vero e proprio massaggio erotico di piacere e relax.

Atmosfera

Fondamentale per la buona riuscita del massaggio sensuale è l’atmosfera. L’ideale sarebbe posizionarsi in una stanza accogliente al tramonto, con la luce che filtra da una finestra socchiusa e una leggera brezza velata.

Ma non sempre, anzi, quasi mai ciò è possibile. Quindi per rendere l’ambiente perfetto via libera a luci soffuse, candele accese, incensi, profumi e musica rilassante. Si, perché per godersi appieno il momento si deve essere rilassati e proprio per questo è bene spegnere il cellulare e dimenticarsi degli impegni.

Prodotti giusti

Altro step fondamentale per un massaggio erotico perfetto sono i prodotti da usare. Per massaggiare la pelle è bene prima utilizzare un prodotto che permetta alle mani scivolare agevolmente senza attrito. Altro consiglio è quello di non utilizzare creme in quanto si assorbono facilmente e si dovrebbe interrompere più volte il rituale per applicare il prodotto. L’ideale sono gli oli, che con i loro profumi riescono a inebriare anche la mente.

Ricordarsi di non versarli direttamente sul corpo del partner, ma scaldarli prima tra le mani per evitare la sensazione spiacevole di freddo. Gli oli profumati si possono realizzare aggiungendo semplicemente un olio essenziale a un olio base, come quello di oliva. Le profumazioni adatte per il massaggio sensuale sono quelle intense e corpose, ma in base ai propri gusti si possono perfezionare a piacimento.

Le tecniche

Dopo aver realizzato l’atmosfera perfetta e aver steso l’olio sul corpo del partner, è giunto il tempo del massaggio vero e proprio. Non c’è un segreto per un massaggio perfetto, anche perché le preferenze di ognuno sono diverse. Come suggerimento generale però è utile dire che è utile iniziare con tocchi leggeri che sfiorano la pelle. In questo modo si inizia a prendere il contatto con l’altra persone. Successivamente compiere dei movimenti utilizzando principalmente i palmi delle mani e lasciando i pollici e le altre dite solo per gli ultimi minuti. Infine, per rendere il tutto ancora più sensuale, si possono dare baci e sussurrare parole all’ orecchio. Come detto, non per forza il massaggio erotico deve precedere una prestazione sessuale, ma può anche essere solamente un momento di avvicinamento della coppia.