Mascherina o no, presentarsi con un bel sorriso è fondamentale per apparire sempre al meglio. Attenzione però a non cadere nella trappola della perfezione assoluta, che tende a snaturare tutte quelle caratteristiche che rendono unico e non ripetibile il nostro aspetto.

Ecco allora quali sono tutti i segreti per ottenere un sorriso davvero perfetto in ogni dettaglio.

Come avere il sorriso perfetto in poche mosse

Impossibile pretendere di avere lo stesso identico sorriso di un’altra persona, neanche la chirurgia estetica più sofisticata può arrivare a fare tanto, anche perché non è detto che il sorriso, bellissimo, di una Julia Roberts per esempio stia altrettanto bene su un viso come quello di Angelina Jolie.

Potremmo continuare a fare esempi all’infinito, ma molto anzi moltissimo dipende dalla genetica.

Fortunatamente però esistono tantissimi trucchetti che ci aiutano a raggiungere, se così si può dire, la versione perfetta del nostro stesso sorriso. Quali? Scopriamoli subito!

L’efficacia del Face Yoga

Come ogni cosa, prima di affidarci alle mani della chirurgia estetica vale provare una strada meno semplice ma che è anche meno invasiva: quella dell’allenamento.

È proprio qui che entra in gioco il Face Yoga, ovvero una serie di esercizi pensati per tonificare i muscoli facciali e in modo particolare quelli intorno alla bocca. L’esercizio costante può ritardare l’invecchiamento e prevenire la comparsa prima del tempo di fastidiose rughe d’espressione.

Un prezioso alleato: l’acido ialuronico

Oltre all’esercizio fisico (o in questo caso facciale) che rimane importantissimo, anche l’acido ialuronico è un valido alleato per la nostra bellezza. Questa particolare sostanza, applicata sulla zona delle labbra, agisce idratandole e andando a stimolare la produzione dell’acido ialuronico che si trova già nel nostro organismo.

Per iniziare un trattamento a base di acido ialuronico ci si può rivolgere ai centri di bellezza specializzati o, più semplicemente, si possono inserire nella propria skincare routine creme lo contengono nella propria composizione.

Il tatuaggio estetico

Un’altra tecnica ideale per ottenere un sorriso perfetto è quella del tatuaggio. Ovviamente non si tratta del tattoo classico, dal tratto scuro e che tende ad essere permanente, a meno che non decidiamo di rimuoverlo con il laser.

Il tatuaggio che si è soliti fare sul contorno delle labbra è un trucco semipermanente, che in alcuni casi va a modificarne leggermente il contorno e che va ritoccato ogni tot mesi. Per un effetto naturale viene fatto della tonalità il più possibile vicina a quella della nostra pelle.

Per denti più bianchi e dritti

Il sorriso perfetto si vede anche dai denti. Sono socialmente considerati “perfetti” quelli bianchissimi e perfettamente allineati, ma la realtà fortunatamente è un’altra: il rischio infatti è quello di andare a snaturare il sorriso. Madonna per esempio non ha un sorriso perfetto, ma è sicuramente iconico!

Il consiglio è quello di tenerli sempre ben puliti e curati, imparando a lavarli con la tecnica corretta e non saltando mai l’appuntamento dal vostro dentista di fiducia che vi saprà consigliare al meglio in base a quelle che sono le caratteristiche e le esigenze dei vostri denti.