Chris Evans ha coltivato la sua passione per la recitazione fino a diventare uno dei personaggi simbolo dei film della Marvel. Noto per il personaggio di Capitan America, ecco la storia del giovane attore statunitense.

Chi è Chris Evans

Christopher Robert Evans (Sudbury, 13 giugno 1981) è un attore statunitense.

Cresce con la famiglia in una piccola cittadina del Massachussets dove frequenta le scuole, per poi trasferirsi a New York dove si iscrive al Lee Strasberg Theatre e Film Institute. Si avvicina al mondo dello spettacolo prima come modello per il gioco “Mistery Date” della Hasbro, per poi entrare nel mondo del cinema con il nuovo millennio.

Esordisce nel 2000 con “The Newcomers”, un film di James Allen Bradley a cui seguono numerosi altri progetti. Oltre a un altro film ottiene anche parti in televisione partecipando a episodi di serie come “Opposite Sex” o “The Fugitive” o “Boston Public”. Il suo primo grande film è però “The Perfect Score” a fianco della grande Scarlett Johansson. In questo periodo di avvio alla cinematografia conosce anche l’attrice Jessica Biel con cui intraprende una relazione.

Chris Evans e il successo grazie a Capitan America

A conferirgli grande successo sono indubbiamente i supereroi. Ottiene infatti grande visibilità attraverso il ruolo dell’Uomo Torcia in “I Fantastici 4” ottenendo anche insieme al resto degli attori, tra cui Jessica Alba, Michael Chicklis e Ioan Gruffudd, il premio come miglior performance di gruppo agli MTV Movie Awards. A questo progetto ne segue un altro, “I Fantastici 4 e Silver Surfer” candidato agli Scream Awards e i Teen Choice Awards.

Nel 2010 ottiene poi la parte di Capitan America nel film “Captain America – Il primo Vendicatore” con cui inizia ad essere identificato nel corso del decennio successivo. Questa parte gli consente di partecipare anche a “The Avengers”, il film in cui sono presenti tutti i supereroi Marvel tra cui Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth. Il film ottiene grandissime recensioni positive da parte di pubblico e critica ed entra a far parte di uno dei film con maggiore incasso di tutti i tempi.

Chris Evans e i diversi ruoli cinematografici

Successivamente prende parte anche al film “Thor: The Dark World” e in “Captain America: The Winter Soldier” tornando a collaborare con Scarlett Johansson. Mantiene il ruolo iconico anche per i film “Avengers: Age of Ultron”, “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”. Quest ultimo è riuscito a battere gli incassi del precedente ottenendo oltre 2 miliardi di dollari.

Tra i suoi successi si ricordano però dei progetti che lo allontanano dal ruolo di supereroe come per esempio la sua partecipazione in “The Iceman” prendendo il posto di James Franco nel ruolo di Robert Pronge a fianco di Winona Ryder e Michael Shannon. Nel 2013 ottiene la parte di Curtis nel film “Snowpiercer” diventato famoso grazie anche alla serie a fumetti francese e diversi anni dopo è protagonista di “Gifted”, un film drammatico in cui interpreta uno zio alle prese con una nipote superdotata affidata alle sue cure.