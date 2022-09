Chiara Ferragni, fin dal suo approdo sui social, è oggetto di polemiche a giorni alterni. Dopo la bufera per l’aperitivo sul ghiacciaio, l’imprenditrice è finita nell’occhio del ciclone per aver condiviso un video che riprende un dialogo intimo con il figlio Leone.

Chiara Ferragni: video di un dialogo intimo con Leone

Da poco arrivata anche su TikTok, Chiara Ferragni ha condiviso un video che sta facendo parecchio discutere. Il filmato è tratto dalle telecamere di sorveglianza che lei e Fedez hanno installato nel loro super attico e riprende l’imprenditrice che ha un dialogo piuttosto intimo con Leone. Madre e figlio sono nella cameretta del bimbo e si scambiano reciproche parole al miele.

Chiara Ferragni è un “fiore di mamma”

Chiara, seduta a gambe incrociate sul pavimento, stringe le mani di Leone e gli dice che è molto fiera di lui. A questo punto, il bimbo, senza essere consapevole di essere ripreso, risponde:

“Anche io sono tanto fiero di te. Tu sei un fiore di mamma”.

Un momento intimo che, per volere della Ferragni, è finito in pasto ai social. La polemica, neanche a dirlo, si è scatenata in un lampo.

La reazione dei fan

Come accade sempre quando si tratta di Chiara, i fan si sono equamente divisi. C’è chi ha apprezzato il dialogo intimo con Leone e chi l’ha accusata di aver condiviso un momento privato per una manciata di like. Tra i commenti si legge: “Ma perché non tenerseli privati questi momenti così intimi e così belli… mah” oppure “Adoro la dolcezza di questo bimbo” o ancora “Tuo figlio ti dice una tenerezza nella sua cameretta, dove ci siete solo tu e lui nella vostra intimità senza cellulari a riprendere la scena (e magari anche per questo lui esterna questa cosa)…ma la webcam sta riprendendo la scena quindi ecco che cinque minuti dopo viene tutto spiattellato al “mondo”. Davvero non avete un limite nel pubblicare la vostra vita privata. A tratti fate paura“.