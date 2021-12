Chiara Ferragni inaugura il periodo natalizzo con un outfit davvero super sexy che ha attirato gli apprezzamenti di molti suoi follower così come le critiche degli immancabili hater. L’influencer ha postato su Instragram una serie di scatti che la ritraggono con indosso una tutina di pizzo nero, in un vedo non vedo che divide e provoca.

Chiara Ferragni in tutina di pizzo

La jumpsuit total black indossata da Chiara Ferragni è firmata Calzedonia e si tratta di un modello privo di pelle, con le maniche lunghe e lo scollo non troppo pronunciato. L’influence ha poi voluto completare il suo outfit con stivali alti in pelle lucida, slip nero e gioielli della sua collezione.

Chiara Ferragni su Instagram con la tutina di pizzo

In tanti, come detto, hanno apprezzato la galleria di foto di Chiara Ferragni con la tutina di pizzo, ma non sono mancate le critiche di chi continua a giudicarla come una cattiva mamma solo perchè posta foto in intimo. L’influencer a margine delle foto ha scritto “Pronta per i vostri giudizi”, proprio perchè conscia del fatto che gli scatti avrebbero diviso.