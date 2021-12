Attraverso i social Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di essersi sottoposti alla terza dose di vaccino anti-Covid.

Chiara Ferragni e Fedez: la terza dose

Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati felici e sorridenti dopo essersi sottoposti alla terza dose della vaccinazione anti-Covid.

Nei mesi scorsi la famosa influencer aveva rassicurato i fan dopo aver ricevuto le altre due dosi di vaccino. “Mi raccomando, vaccinatevi tutti: è l’unico modo per uscire da questo incubo”, aveva dichiarato l’influencer che, durante l’emergenza, insieme a suo marito Fedez ha cercato di esortare i fan a rispettare le norme in vigore per limitare il numero dei contagi.

Chiara Ferragni: l’Ambrogino d’oro

L’influencer e suo marito Fedez hanno ricevuto l’Ambrogino d’oro per l’impegno da loro profuso durante l’emergenza sanitaria con campagne benefiche e molte altre iniziative nel campo sociale.

Fedez – insieme ad altri artisti famosi – ha anche creato un fondo per gli artisti e i lavoratori del mondo dello spettacolo, rimasti per molto tempo senza lavorare a causa delle norme in vigore per via dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia.

Chiara Ferragni: l’amore e la vita privata

Chiara Ferragni e Fedez stanno insieme dal 2017 e quest’anno, dopo le nozze e l’arrivo del piccolo Leone, hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia, Vittoria.

In questi giorni la coppia è al centro di molto interesse per via della serie dedicata alla loro vita, The Ferragnez, su Prime Video dal 9 dicembre. Nella serie la coppia ha raccontato alcuni retroscena della loro vita al di fuori dei social nei mesi immediatamente antecedenti alla nascita della loro bambina, diventata ben presto una vera e propria star dei social. In tanti si chiedono quali saranno i progetti futuri dei due vip e cosa riserverà per loro il futuro dal punto di vista della carriera e della loro famiglia.