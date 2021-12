Dopo una Miss Universo davvero rivoluzionaria che ha deciso di non piegarsi alla delicata situazione politica che vede come protagonista l’eterno conflitto tra Israele e Palestina ad apportare alcune importanti modifiche al format è proprio il concorso di Miss Italia.

Ecco quindi quali saranno le novità per l’edizione 2021.

Miss Italia, la kermesse si trasforma in una mini serie tv

Secondo alcune alcune indiscrezioni, Miss Italia 2021 si svolgerà proprio come se fosse una mini serie tv. Il nuovo format infatti sembrerebbe essere stato studiato da influencer, instagrammer e massmediologi, insomma, tutte figure che in un modo o nell’altro sono espertissime di nuovi media, tra web, social network e tutte quelle tematiche care ai più giovani.

Nella settimana dedicata al concorso di bellezza verranno trasmesse una serie di attività, sfide e pillole giornaliere riguardo agli aggiornamenti del concorso e la finale sarà capitanata da Elettra Lamborghini, emblema di simpatia, autoironia e spigliatezza, sicuramente ben lontana dall’aspetto acqua e sapone tipico della figura di Miss Italia che siamo stati abituati a conoscere almeno fino ad ora.

Ed è proprio Elettra Lamborghini il vero asso nella manica dell’evento. Non solo infatti la moglie di Afro-Jack vanta un grosso seguito anche all’estero, soprattutto nei paesi latino-americani, un dato certamente utile per Miss Italia, che vuole scrollarsi di dosso ogni tipo di etichetta ormai appartenente al passato, cercando il modo giusto per parlare ad un pubblico giovane e perché no, anche internazionale. La scelta di Elettra Lamborghini strizza sicuramente l’occhio anche alla body positivity e a una bellezza incentrata sull’originalità e l’unicità più che sull’estetica.

Un vento di cambiamento voluto proprio da Patrizia Mirigliani, organizzatrice della kermesse nonché figlia dello storico patron Enzo, che ha anche voluto apportare ulteriori modifiche al suo prodotto, come l’eliminazione dei numeri sulla coccarda e dei costumi da bagno, per esorcizzare in qualche modo una sorta di omologazione passiva, che non permette una vera espressione della propria essenza, a favore dell’inclusività. Evoluzioni e rivoluzioni che, di fatto, seguono la storia delle donne, che è proprio ciò che secondo Mirigliani dovrebbe rappresentare questo concorso dedicato al mondo femminile.

Quando e dove vedere la mini serie tv

Come dicevamo, Miss Italia verrà trasmessa tra il 13 e il 19 dicembre 2021 e la conduzione sarà affidata inizialmente ad Alessandro Di Sarno, “Iena” di Italia Uno, che durante la settimana accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle concorrenti attraverso backstage e highlights su Helbiz Live e sul profilo Instagram di crown.revolution.

Il format appunto sarà quello di una mini serie tv social, che in cui le ragazze verranno spronate a farsi conoscere non solo per la loro bellezza, ma anche per la loro originalità (non a caso il concorso di bellezza per il 2021 è stato definito come un inno alla “bellezza creativa”) prima della finale del 19 dicembre condotta appunto da Elettra Lamborghini e trasmessa in diretta da Venezia. Insieme alla twerking queen anche l’attuale detentrice del titolo di Miss Italia 2019, Carolina Stramare.