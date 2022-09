Priscilla Prado è la compagna di vita del comico Andrea Pucci. La donna, brasiliana, è molto innamorata del suo compagno, anche se ha ammesso che ci sono stati dei momenti in cui sono arrivati quasi ad odiarsi. Scopriamo insieme chi è.

Priscilla Prado: chi è la compagna di Andrea Pucci

Priscilla Prado è nata in Brasile nel 1984. La 38enne è la compagna di vita del comico Andrea Pucci, che all’anagrafe si chiama Andrea Baccan. I due hanno ben 19 anni di differenza ma sono davvero molto innamorati. La donna lavora come consulente d’immagine e di stile, ma è una donna molto riservata per cui di lei si sa davvero molto poco, nonostante i due siano legati da diversi anni. Andrea Pucci deve a lei la sua rinascita sentimentale, come lui stesso ha dichiarato.

È molto grato alla donna che ha deciso di condividere la sua vita con lui. Priscilla Prado è entrata nella sua vita in uno dei momenti più difficili e complicati, dopo la fine del matrimonio con la sua ex moglie, con cui è riuscito a conservare un rapporto molto amichevole.

Priscilla Prado e la relazione con Andrea Pucci

Da quando Priscilla Prado si è innamorata di Andrea Pucci, la vita del comico è decisamente cambiata e per lui è stata una vera e propria rinascita.

I due hanno 19 anni di differenza, ma l’età non è mai stata un problema. Tra loro è scoccata la scintilla e il legame è cresciuto giorno dopo giorno. La donna è madre di due gemelli, Luca e Giulia, che ha avuto a 21 anni. Lei e il comico vivono una relazione fatta di alti e bassi, ma che si basa su un grande amore, che consente loro di andare avanti e di non perdersi mai. “Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora. Ne abbiamo vissute di esperienze…belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. Ci siamo amati pazzamente” sono state le dichiarazioni rilasciate da Priscilla Prado, parlando degli anni di amore con Andrea Pucci.

Priscilla Prado, momenti di crisi con Andrea Pucci: “Siamo arrivati ad odiarci”

La relazione tra Priscilla Prado e Andrea Pucci non è sempre stata rose e fiori. Ci sono stati dei momenti particolarmente difficili, alti e bassi che sono riusciti a superare solo grazie al grande sentimento che li lega. “Siamo arrivati ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità è che non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci” ha raccontato Priscilla Prado, parlando della sua storia d’amore con il comico. Tra Priscilla e Andrea il rapporto è stato burrascoso, ma resiste. La loro relazione è sempre pronta a continuare e riaccendersi, tra litigi, rappacificazioni ed emozioni fortissime. “Oggi siamo complici più di sempre” ha assicurato la donna poco tempo fa. “Siamo innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardo indietro: sono esattamente dove voglio essere” ha dichiarato Priscilla Prado.