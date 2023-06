Lunedì 26 giugno 2023 la nuova edizione di Temptation Island avrà inizio.

Le sei coppie partecipanti sono state svelate e dunque ora è il turno dei tentatori e delle tentatrici. Tra questi, anche Luca Chirico, grande sportivo e campione di nuoto. Che cosa sappiamo su di lui? Scopriamo qualcosa in più sul tentatore.

Temptation Island 2023, chi è il tentatore Luca Chirico?

Tra i protagonisti tentatori della nuova edizione di Temptation Island 2023 c’è anche lui, Luca Chirico.

Nato a Bregnano, in provincia di Como, Chirico dovrebbe avere circa 23 anni.

Basta dare una rapida occhiata al suo profilo Instagram per capire quale sia in toto la sua passione. È infatti lo sport ad accompagnare le sue giornate: fisico scolpito e grande dedizione, Luca Chirico è riuscito a portarsi a casa titoli sportivi importanti. Tra questi, infatti, è bene citare l’ottenimento delle fasce Mister Italia Fitness e Mister Italia, entrambe conseguite nel 2022. In tempi più recenti, invece, ha conquistato anche il titolo di Mister Europa 2023.

Il giovane tentatore sportivo è molto attivo sui social media: il suo profilo Instagram (@luca_chirico) è infatti seguito da ben 17.400 follower, per un totale di 511 post pubblicati. Il feed dello sportivo è ricco di contenuti a tema allenamento: Chirico è solito farsi vedere mentre si allena, mentre posa mostrando il suo fisico atletico e in versioni più professionali da modello. In effetti Luca Chirico è anche un modello, proprio come esplicita la sua bio sul social: «Model, Spot pubblicitari».

Stando alle location pubblicate online, Luca Chirico pare essere anche un grande amante dei viaggi.

Temptation Island 2023, chi è il tentatore Luca Chirico? Accenni di vita privata e incidente

Non ci sono molte informazioni riguardo la vita di Luca Chirico. Sebbene sia molto esposto sui social media e sia un volto piuttosto noto nel mondo dello sport, il giovane tentatore di Temptation Island 2023 è in realtà molto riservato e non è solito svelare molto della sua vita più intima. Non si hanno dettagli sulla sua ex vita sentimentale.

Temptation Island 2023: i tentatori della nuova edizione insieme a Luca Chirico

La nuova edizione di Temptation Island partirà lunedì 26 giugno 2023 in prima serata su Canale 5. Accanto al volto dello sportivo tentatore Luca Chirico, ci sono altri volti maschili, alcuni dei quali già noti al mondo dello spettacolo.

Si parla infatti di Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini & Donne nonché scelta della tronista Giulia Quattrociocche. Con loro anche Tommaso Lella, calciatore doc, Marco Boscolo Nale e il fiorentino Cesare Pontiglia, ex partecipante della prima e unica edizione di Love Island Italia, programma condotto da Giulia De Lellis.

Tutto è prontissimo per il grande ritorno del reality dei sentimenti. Filippo Bisciglia torna al timone del programma e il pubblico non vede l’ora di sapere se le sei coppie partecipanti usciranno di nuovo insieme o se, invece, quel falò tanto temuto li farà separare.

Tutto può succede a Temptation Island e l’attesa per la nuova edizione è già alle stelle.