Elga Enardu è una nota influencer, nonché prossima concorrente dell’Isola dei Famosi. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Elga Enardu: chi è?

Elga Enardu è nata a Quarto Sant’Elena il 19 luglio del 1976, a soli cinque minuti di distanza dalla sorella gemella, Serena Enardu, anch’essa oggi influencer. Le due gemelle hanno anche un fratello di nome Gianfranco.

Elga Enardu è alta un metro e sessantotto centimetri e ha due tatuaggi, un’ancora sul polso destro e dei fiori sul braccio sinistro. Da sempre è appassionata di sport e, grazie alla sua particolare attenzione alla salute, nel 2016 ha scoperto di avere un nodulo al seno attraverso l’auto-palpazione. Solamente tre anni dopo, nel 2019, Elga Enardu riesce a sottoporsi all’intervento di rimozione del nodulo, in un centro specializzato di Milano, operazione che è andata bene. Dopo l’intervento Elga Enardu ha sottolineato spesso sui social network l’importanza della prevenzione, invitanti i suoi follower a non trascurare la propria salute.

Oltre a essere nota come influencer, Elga Enardu è anche imprenditrice a Cagliari. All’inizio ha lavorato, insieme alla sorella, in alcuni negozi di telefonia nel loro paese di nascita. Dopo l’esperienza della sorella a “Uomini e Donne” anche Elga decide di partecipare al programma come tronista. Alla fine dell’esperienza televisiva Elga Enardu decide di intraprendere la carriera nel settore dell’estetica e dell’abbigliamento. Con il marito, Diego Daddi, Elga gestirà prima il negozio T-Chic Uomo e Donna, poi il negozio D19:”Diego Diciannove” in un centro commerciale di Cagliari e online. Lavora poi anche come testimonial oltre che influencer.

Elga Enardu: Uomini e Donne e l’isola dei famosi

Nel 2007 Serena Enardu ha partecipato al noto programma condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Due anni dopo, nel 2009, Elga Enardu decide di emulare la sorella partecipando come tronista alla nota trasmissione. Fin da subito Elga mostra un forte interesse per uno dei corteggiatori, Marcelo Fuentes, che sembra ricambiare. I due, man mano che il programma va avanti, durante le esterne sembrano molto affiatati, tanto che alla fine la scelta di Elga ricadrà proprio su Marcello. Fuentes però le dice di no e, successivamente, diventerà lui stesso tronista di “Uomini e Donne“.

Negli studi di “Uomini e Donne” Elga Enardu incontra però il suo futuro marito, Diego Daddi. Dopo che la tronista sarda ha ricevuto il “no” di Marcello, dietro le quinte incontra Diego, il quale aveva appena detto “no” all’altra tronista, Claudia Piumetto. Dopo pochi mesi i due vanno a convivere.

Nel cast della prossima edizione dell‘isola dei Famosi ci sarà anche Elga Enardu insieme alla sorella Serena. Il programma andrà in onda a partire dal prossimo 17 aprile, con Ilary Blasi alla conduzione, affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Elga Enardu: vita privata

Elga Enardu è sposata dal 2017 con Diego Daddi, conosciuto a “Uomini e Donne“. I due si sono sposati presso il Santuario Nostra Signora Bonaria a Cagliari. La coppia non ha figli.

Se volete sapere di più su Elga Enardu potete seguirla sul suo profilo ufficiale Instagram che ha oltre 434mila follower.