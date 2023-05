Chi è Daniela Ferolla: carriera e vita privata

Daniela Ferolla è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana, vincitrice di Miss Italia nel 2001. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Daniela Ferolla, chi è?

Daniela Ferolla è nata a a Valle della Lucania, in provincia di Salerno, in Campania, il 7 maggio del 1984, ha quindi 39 anni, è alta un metro e settantanove centimetri, ha gli occhi verdi e i capelli castani Daniela Ferolla ha un ottimo rapporto con la sua famiglia, in particolare con le sue tre sorelle, Giusy, Gabriella e Miriam. Quest’ultima, tra l’altro, ha partecipato nel 2019 a Miss Italia, fino alle prefinali, con il titolo di Miss Cinema Campania. Suo padre Fernando Ferolla è un ex maresciallo dei carabinieri mentre la madre, Anna Mautone, è morta nel 2015 a causa di una brutta malattia, lasciando un enorme vuoto nella famiglia: “ci penso ancora tantissimo. Avevo un rapporto molto profondo. Lei mi è stata molto vicina, quando ho vinto Miss Italia avevo 17 anni. Mi ha seguito e lì si è stretto ancora di più questo legame”, ha raccontato Daniela nel corso di un’intervista.

Danila Ferolla si è inoltre laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Daniela Ferolla: la carriera

Dopo aver conquistato la fascia di Miss Moda Mare Calabria, il 10 settembre del 2001 Daniela Ferolla è stata incoronata da Sophia Loren Miss Italia 2001. Daniela è stata l’ultima Miss Italia minorenne della storia del concorso.

Nel 2005 ha condotto su Italia Teen Television il programma “Music & Movie“, programma dedicato al mondo dell’hip hip, assieme al rapper Mas-T.

Nel 2008 ha recitato in un episodio della serie televisiva trasmessa su Rai1 “Don Matteo“, mentre nel 2011 ha condotto su Rai5 “Dentro la moda”. Nel 2011 ha affiancato Fabrizio Frizzi nel concorso di Ra1 “Miss Italia 2011″, mentre nel 2012 ha condotto su Rai5 “Milano Fashion Show” e si è iscritta come giornalista pubblicista all’albo dei giornalisti. Nel 2013 è stata inviata in trasmissioni come “Uno mattina estate” e “La vita in diretta” ed è stata inoltre protagonista di un video musicale di Zucchero, “quale senso abbiamo noi“.

Conduce “Linea Verde” dal 2014, prima con Patrizio Riversi, poi con Federico Quaranta e poi con Marcello Masi. Il 27 giugno del 2015 ha condotto, assieme a Massimo Giletti, la serata “Una voce per Padre Pio.”

Daniela Ferolla: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata dell’ex Miss Italia Daniela Ferolla, la conduttrice ha una relazione stabile dal 2004 con Vincenzo Novari, un manager di successo, classe 1959. Nonostante la differenza di età di venticinque anni, la coppia è molto unita. Al momento non hanno figli insieme, anche se in passato si era ipotizzato che Daniela fosse incinta. Recentemente però Daniela Ferolla ha dichiarato di sentire la mancanza di un figlio e di essere quindi pronta a diventare mamma. Vincenzo Novari invece ha già un figlio, Giulio, avuto da una precedente relazione.

Se volete saperne di più sulla conduttrice ed ex Miss Italia Daniela Ferolla potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che ha oltre 220mila follower.