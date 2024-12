Eleganza e tendenze moda si fondono nel look della Principessa per le festività.

Un evento magico per Monaco

Ogni anno, l’accensione delle luminarie natalizie a Monaco rappresenta un momento di grande attesa e gioia per i cittadini e i turisti. Quest’anno, la Principessa Charlene ha catturato l’attenzione di tutti con un look che ha saputo coniugare eleganza e tendenze attuali. Insieme al Principe Alberto e ai loro figli, Jacques e Gabriella, Charlene ha dato il via alla stagione festiva con un outfit che ha fatto parlare di sé.

Il look di Charlene: un mix di eleganza e modernità

Per l’occasione, Charlene di Monaco ha scelto un cappotto pied de poule firmato da Emilia Wickstead, un capo che ha saputo esaltare la sua figura e il suo stile. La tonalità grigia con tramature a quadretti ha conferito un tocco di sofisticatezza, mentre lo scollo a V e la doppia linea di bottoni hanno aggiunto un elemento di modernità. Sotto il cappotto, un dolcevita a collo alto nero ha completato il look, abbinato a un gilet in pelle che ha catturato l’attenzione per i suoi intarsi eleganti.

Dettagli che fanno la differenza

Ogni dettaglio dell’outfit di Charlene è stato pensato con cura. Gli stivali in pelle col tacco e i guanti coordinati hanno reso il look ancora più raffinato. Gli orecchini brillanti argentati a bottone hanno illuminato il suo viso, mentre il make-up, con un rossetto rosato e un ombretto lucente, ha esaltato la sua bellezza naturale. La chioma, modellata in onde morbide, ha completato un’immagine di eleganza senza tempo.

Un momento di famiglia e tradizione

Durante l’evento, la famiglia reale ha mostrato unita e affiatata. Il Principe Alberto, con un elegante cappotto blu, ha affiancato la moglie, mentre i bambini hanno portato un tocco di freschezza con i loro look casual. Jacques ha indossato un cappotto grigio sportivo, mentre Gabriella ha scelto un dolcevita nero simile a quello della madre, dimostrando che lo stile è una questione di famiglia. Questo momento non è solo un segno di celebrazione, ma anche un modo per rafforzare i legami familiari e le tradizioni del Principato.