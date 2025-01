Un evento di grande significato per Monaco

La Festa di Santa Devota, celebrata ogni 27 gennaio, è un momento di grande importanza per il Principato di Monaco. Questa ricorrenza non solo onora la patrona della città, ma rappresenta anche un’occasione per la Famiglia Reale di unirsi ai sudditi in una celebrazione collettiva. Quest’anno, la principessa Charlene ha catturato l’attenzione di tutti con un look che ha saputo combinare eleganza e tendenze contemporanee.

Il cappotto bordeaux: un simbolo di stile

Per l’occasione, Charlene di Monaco ha scelto un cappotto bordeaux, un colore che sta vivendo un momento di grande popolarità nel mondo della moda. Firmato da Alexander McQueen, il cappotto presentava un taglio a V e un risvolto sulla scollatura, con due bottoni in vita che ne esaltavano la silhouette. Questo capospalla, che arrivava fin sotto il ginocchio, ha dimostrato come la principessa sappia seguire le tendenze senza mai rinunciare alla propria personalità.

Dettagli che fanno la differenza

Charlene ha completato il suo outfit con un paio di stivali alti in pelle nera, firmati da Gianvito Rossi, che richiamavano le linee delle calzature indossate dalla figlia Gabriella. Questo accostamento non solo ha reso il look della principessa ancora più affascinante, ma ha anche evidenziato un legame stilistico tra madre e figlia. Inoltre, gli orecchini in oro con perle, firmati da Tabbah, hanno aggiunto un tocco di luminosità al suo viso, conferendo un’ulteriore nota di eleganza.

Tradizione e modernità

La cerimonia ha visto la Famiglia Reale partecipare a un rito tradizionale, dando fuoco a una barca nel Porto Hercule, un gesto simbolico che ricorda la storia di Santa Devota. Questo mix di tradizione e modernità è ciò che rende la celebrazione così speciale. Charlene, con il suo look impeccabile, ha saputo rappresentare al meglio il Principato, dimostrando che la moda può essere un potente strumento di comunicazione e identità.

Un’icona di stile contemporaneo

Negli ultimi anni, Charlene di Monaco ha dimostrato di essere un’icona di stile, capace di interpretare le tendenze con grazia e originalità. La sua scelta di un cappotto bordeaux non è solo una dichiarazione di moda, ma anche un segno della sua evoluzione come figura pubblica. Con ogni apparizione, la principessa continua a ispirare e a sorprendere, consolidando il suo posto nel panorama della moda internazionale.