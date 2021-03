Nota per averci fatto cantare durante il colossal “Titanic” ha una storia musicale molto più longeva di quel che si pensi. Scopriamo la vita di Céline Dion, la bambina prodigio che ha rubato migliaia di cuori.

Chi è Céline Dion

Céline Dion (Charlemagne, 30 marzo 1968) è una cantante canadese. Cresce in una famiglia cattolica con i genitori e i 13 fratelli e sorelle con la passione per la musica. Nasce infatti così la scelta del suo nome di battesimo che si ispira a una canzone di Hugues Aufray. A soli cinque anni la giovane si esibisce per la prima volta al matrimonio del fratello e da allora è inarrestabile.

Sogna di diventare una cantante e a soli 12 anni realizza infatti la sua prima canzone che viene mandata dalla famiglia a un importante manager che la prende sotto la sua ala e la presenta in televisione nel 1981. Diventa subito un fenomeno a livello internazionale diventando anche la prima canadese a ottenere il disco d’oro in Francia.

L’arrivo del successo internazionale

A soli 16 anni riempie lo Stadio di Montreal della capienza di 60.000 spettatori dove rappresenta la gioventù canadese davanti a Papa Wojtyla.

Molto giovane ma già una delle artisti più acclamate nel suo paese e in Francia, eppure sogna più in grande volendo raggiungere il resto dell’Europa e poi gli Stati Uniti.

Si trasferisce quindi a Los Angeles dove inizia a scrivere il nuovo album. Questa volta lo realizza in inglese e lo lancia nel 1990 ottenendo subito un successone in classifica destando anche non poche polemiche per aver rifiutato un premio che la riconosceva come “cantante inglese”.

L’apice della carriera e la famiglia

Oltre alla difesa delle sue origini fa parlare il momento in cui perde la voce durante un concerto facendo preoccupare lei e il suo team. Dopo alcune settimane di pausa riesce però a riprendersi e da quel momento i suoi esercizi e la sua alimentazione sono rigidissimi.

Riesce a collaborare in questi anni con artisti di fama internazionale come Barbra Streisand o il grande Pavarotti. Sicuramente però a renderla immortale è il brano “My heart will go on”, colonna sonora del film “Titanic” vincitore di numerosissimi premi, tra cui l’Oscar. Dopo l’apice del successo con la fine del millennio la cantante perde progressivamente il suo pubblico in favore della creazione della famiglia tanto desiderata.