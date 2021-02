Sarà che San Valentino si sta avvicinando, o sarà che in questo periodo abbiamo bisogno più che mai di sognare un po’. O sarà perché questi qui di seguito sono i film d’amore più belli di sempre che almeno una volta nella vita bisogna guardare.

Scopriamoli tutti!

Film d’amore più belli

Chi almeno una volta nella vita ha visto Titanic o Pretty Woman? Film d’amore ormai diventati cult per intere generazioni, questi ci hanno fatto sognare, anche un po’ piangere e sperare che il lieto fine esiste per tutti. Non si sa cosa esattamente affascini di più di questi film: il finale, la storia, i personaggi, il primo bacio o l’atmosfera generale? Sta di fatto che è impossibile resistere e almeno una volta nella vita bisogna fare un tour dei film più belli.

Da guardare insieme al proprio lui o alla propria lei, o perché no insieme alle amiche del cuore o anche da sole in compagnia dei pop corn. E ora che sta per arrivare San Valentino, che ne dite di approfittarne? Ecco qui di seguito il catalogo completo:

Via col vento

Partiamo con il film d’amore per eccellenza, anche il più vintage in termini di data. La storia tra Rhett Butler, interpretato da Clark Gable, e Rossella O’Hara (Vivien Leigh) è tra le più travagliate nella storia del cinema, ma anche tra le più emozionanti.

Datato 1939, il film prende spunto dall’omonimo romanzo di Margaret Mitchell e racconta dei dispiaceri e degli amori della protagonista Rossella. Il tutto è ambientato negli Stati Uniti meridionali durante la guerra di Secessione.

Grease

Cambiando completamente genere, Grease racconta sì di una storia d’amore, ma in un modo più movimento e per certi versi simpatico, attraverso la forma del musical. Una forma del tutto nuova ma che ha riscosso un grande successo tra il pubblico e che ha lo stesso permesso di immedesimarsi nei panni dell’amore tra la dolce Sandy e il bullo Danny.

Ufficiale gentiluomo

Non la classica storia d’amore romantica e smielata, ma lo stesso un’amore. Quello tra Zack, interpretato da Richard Gere e Paula, interpretata da Debra Winger, che ce lo presentano come se fosse veramente reale e normale. Ufficiale gentiluomo è un racconto di formazione che senza filtri e artifici e in un modo libero di narrare, ci mostra una vita e una realtà che potrebbe essere quella di chiunque. Ed è forse proprio questa sua natura che lo rende un capolavoro del cinema.

Dirty Dacing

Altro film d’amore storico e che ha fatto impazzire milioni e milioni di fan. Ma come Grease, Dirty Dacing miscela in una forma nuova e creativa la storia d’amore con l’amore per il ballo. Due mondi che si uniscono e si appartengono in una trama coinvolgente e frizzante. Film del 1987.

Ghost

Arriviamo ad uno dei film più drammatici ma romantici allo stesso tempo di sempre. Qui in Ghost, datato 1990, si respira il vero amore, quello più puro e intenso, più forte del tempo e dello spazio. Un film che fa riflettere e commuovere (anche tanto!), che vale la pena vedere almeno una volta nella vita.

Pretty Woman

Pretty Woman è la commedia più amata di sempre, quella che fa credere che tutto è possibile. Insomma, la favola di Cenerentola ai tempi moderni dove la bella fanciulla viene salvata dal principe azzurro che la trasforma in una principessa e la libera dal suo passato.

Titanic

Infine, datato 1997, con record di nomination agli Oscar (14) e record di vittorie agli Oscar (11), Titanic è il film d’amore per eccellenza. La storia è romantica, una vera favola con la S maiuscola che, nonostante il finale, fa sognare e pensare che il vero amore si può incontrare a qualsiasi età e in qualsiasi luogo.

Gli altri film

Se dopo Titanic, pensavate di aver visto tutti i film romantici, vi sbagliavate di grosso. Ecco come continua la lista dopo Titanic: