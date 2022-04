Cecilia Rodriguez ha scagliato una frecciatina contro Soleil Sorge, influencer ed ex fidanzata di suo fratello, Jeremias Rodriguez.

Cecilia Rodriguez contro Soleil Sorge

A quanto pare non corre buon sangue tra Cecilia Rodriguez e Soleil Sorge e la stessa sorella minore di Belen ha confessato che sarebbe stata persino “contenta” quando la storia tra lei e suo fratello Jeremias è naufragata.

Soleil replicherà alle sue parole? Al momento sulla questione tutto tace, mentre Cecilia sul rapporto con Soleil ha detto:

“Lo sta vedendo? Lo segue a L’Isola? Non ho capito. Allora io con lei non ho mai avuto… è stata mia cognata per il tempo che è stato, diciamo. Ci siamo sempre viste, frequentate, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia. Non siamo rimaste amiche e non lo siamo mai state… ecco!“, e ha aggiunto: “Eravamo cognate e ci vedevamo… andavamo anche d’accordo eh! Però non ho coltivato questo rapporto.

Quando loro si sono lasciati ero contenta… sì! Non so niente di lei. Ho visto un po’ di Grande Fratello Vip, qualcosa, ma nulla di che. Non c’era chimica artistica? No, mio fratello è tutto tranne che artistico. Quindi figurati se cercava questa chimica. Non si sente a proprio agio. Lui cerca i rapporti umani, proprio del mondo dello spettacolo proprio non gli interessa”.

Soleil Sorge: il rapporto con Jeremias

Il rapporto tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez è sbocciato all’Isola dei Famosi del 2018 ma è ben presto naufragato.

Oggi Jeremias è felicemente legato a Deborah Togni, mentre Soleil ha un fidanzato segreto.