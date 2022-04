Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono abbandonati ad alcune confessioni bollenti sulla loro vita sotto le lenzuola e non hanno risparmiato i dettagli piccanti ai fan.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme dal 2017 e a quanto pare la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

I due hanno rivelato alcuni dettagli sulla loro vita sotto le lenzuola e per la prima volta hanno svelato alcuni retroscena piccanti.

“Luci spente o accese? Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera”, ha dichiarato Chechu, mentre Ignazio ha replicato: “Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’”.

I due hanno continuato le loro confessioni intime svelando anche: “Sopra o sotto? Sotto! Mi piace essere dominata”, ha detto Cecilia, mentre il fidanzato ha confermato le sue parole.

La vita privata

Cecilia Rodriguez e Ignazio si sono conosciuti nel 2017 nella casa del GF Vip e la loro storia è rapidamente diventata seria. Una volta usciti dal programma i due sono andati a vivere insieme e la sorella di Belen ha confessato di desiderare presto un figlio insieme al fidanzato.

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce di un presunto tradimento tra i due, che però hanno preferito non commentare la notizia.