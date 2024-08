Catherine Walker è la casa di moda preferita dai Reali d’Inghilterra. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Catherine Walker, tutto sulla casa di moda preferita dai Reali d’Inghilterra

Catherine Walker era una stilista di origine francese, scomparsa nel 2010. Nel 1977 Catherine ha aperto la sua casa di moda che è diventata la preferita dai Reali d’Inghilterra, prima fra tutti Lady Diana, la quale ha collaborato con la stilista per ben 16 anni. Catherine Walker è nata nel 1945 in Francia, dove si è laureata in filosofia. Si trasferì poi a Londra dove sposò, nel 1970, l’avvocato John Walker, dal quale ebbe due figlie. John morì nel 1975, mentre era in vacanza in Francia. Catherine, intanto, aveva deciso di seguire la sua grande passione per la moda, e si iscrisse proprio a un corso di moda. La stilista si risposò con Said Cyrus, insegnante alla Chelsea School of Art, il quale divenne anche suo socio in affari. Catherine Walker ha iniziato a far conoscere i suoi abiti nel 1976, passeggiando per Londra, precisamente sulla King’s Road, con un cesto pieno di abiti. Non passò molto tempo prima che Catherine Walker divenne una importante stilista. Nel 1990 la Walker è stata premiata come stilista dell’anno per Glamour, mentre nel 1991 è stata premiata come stilista dell’anno per Couture ai British Fashion Awards. Se inizialmente Catherine Walker si era concentrata su abiti per bambini, divenne celebre poi per gli abiti da sera e per quelli da sposa. Tra l’altro, sono tutti abiti realizzati a mano che richiedono fino a otto settimane di lavoro con più di trenta sarti. Lana, seta e cashmere sono i tessuti maggiormente utilizzati, tutti Made in Italy o in UK. Nel 1995 fu diagnosticato alla stilista un tumore al seno, dal quale però si riprese. Catherine Walker morì all’età di 65 anni, nel 2010. Da allora è il marito, Said Cyrus a portare avanti la casa di moda.

Catherine Walker: gli abiti per Lady Diana

Per ben 16 anni Catherine Walker ha vestito Lady Diana. Sono stati ben mille gli abiti che la stilista ha realizzato per la compianta Lady D, alcuni di essi si trovano oggi nelle sale del Victoria & Albert Museum a Londra. Said Cyrus ha raccontato del sodalizio della moglie con Lady Diana, di come Catherine spesso si recava prima ancora di Lady D nei luoghi per capire che vestito realizzare. Grazie a Catherine Walker Lady Diana è diventata un’icona di stile. Per la stilista la morte improvvisa di Lady D fu un durò colpo, anche perché ormai erano diventate amiche.

Catherine Walker oggi veste Kate Middleton

Non solo Lady Diana, oggi è Kate Middleton cliente abituale della Maison. La Principessa del Galles chiede soprattutto cappottini da indossare agli impegni ufficiali, più che gli abiti da sera. Il legame con la royal family non si è quindi mai spezzato e Catherine Walker continua a essere una delle case di moda preferite dai Reali d’Inghilterra.