Carys Zeta Douglas: chi è la figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones?

Carys Zeta Douglas è la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Carys Zeta Douglas: chi è?

Carys Zeta Douglas è nata il 20 aprile del 2003, a Ridgewood, nel New Jersey, ha quindi 20 anni, è del segno zodiacale dell’Ariete e ha i capelli e gli occhi castani. Carys è la figlia dell’attore e produttore cinematografico statunitense Michael Douglas, vincitore di 2 Oscar e 4 Golden Globe, e dell’attrice britannica Catherine Zeta-Jones, vincitrice di un Oscar come attrice non protagonista. La coppia è una delle più longeve di Hollywood, infatti Micheal e Catherine sono spostati da oltre vent’anni e, oltre a Carys, hanno avuto un altro figlio, Dylan, di due anni più grande. Michael Douglas ha anche un altro figlio, Cameron, avuto dalla precedente moglie, Diandra Luker.

Carys si è diplomata con lode alla maturità ed è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche, anche se non nasconde di avere obiettivi artistici, come i suoi genitori. Carys è inoltre molto appassionata di musica e molto brava a cantare, ha partecipato infatti ad alcune produzioni scolastiche, come ad esempio il Musical Rock Spring Awakening e ha anche ottenuto il ruolo principale nell’opera teatrale “Once on This Island”.

Carys ha già avuto diverse esperienze nel mondo della moda, il suo debutto è stato nel 2017 in occasione del defilé di Micheal Kors per la New York Fashion Week. La giovane figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones ha anche lavorato per noti marchi di lusso, quali Versace e Chanel ed è anche apparsa sulla copertina di “Town and Country” insieme alla madre.

Nel 2018 ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione, prendendo parte a un episodio della serie “Entertainment Tonight” e a uno del programma Tv “Extra“.

Carys Zeta Douglas è appassionata di viaggi, Bali è la sua destinazione preferita, inoltre, a scuola, è stata vittima di bullismo per via della differenza di età tra i suoi genitori. Una curiosità, da piccola era convinta che il padre vendesse frittelle.

Carys Zeta Douglas al Festival di Cannes 2023

Il 16 maggio 2023 è iniziata ufficialmente la 76esima edizione del Festival di Cannes, una delle kermesse cinematografiche più importanti e seguite al mondo. Durante la giornata di inaugurazione, Carys Zeta Douglas ha sfilato sul red carpet insieme alla madre, Catherine Zeta-Jones e al padre, Michael Douglas, il quale ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera. Carys ha conquistato tutti, la sua bellezza non è certo passata inosservata, somiglia in un modo impressionante alla madre, soprattutto nello sguardo intenso. La famiglia Zeta-Douglas sembra davvero molto unita e affiatata e Carys sembra essere pronta anche per il grande cinema.

Carys Zeta Douglas: la vita privata

Carys Zeta Douglas è molto riservata riguardo alla sua vita privata, non sappiamo quindi se abbia un fidanzato o meno. Se volete saperne di più su di lei, potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram, che ha oltre 201mila follower. Sul suo profilo Carys condivide scatti della sua vita e diverse foto di famiglia, dimostrando quanto tutti siano molto legati tra loro.