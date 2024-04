Carmen Electra oggi: che fine ha fatto l’attrice?

In un settore come quello del cinema e dello spettacolo, dove spesso quello che viene premiato non è il talento ma la capacità di rimanere conosciuti nei modi più svariati, spesso si rischia di perdere per strada personalità che una volta avevano successo.

Carmen Electra

Proprio questo è il caso di Carmen Electra modella, attrice e ballerina. La formosa attrice statunitense nasce il 20 aprile del 1972 a Cincinnati, il suo vero nome è Nee Tara Leight Patrick. Il suo nome d’arte, meglio conosciuto, fu coniato dal suo principale sostenitore, Prince, che addirittura la volle in tour per promuovere il suo disco. Carmen mostra sin da piccola il suo carattere spigliato, sveglio ed estroversa; da subito comprende il potere attrattivo del suo corpo e decide di sfruttarlo a suo vantaggio.

Celebri i suoi nudi di Play boy e altre partecipazioni come modella, ma ciò che la consacra sullo schermo è la partecipazione a Bay Watch, sostituendo la collega Pamela Anderson. Fra le sue varie vocazioni quella che emerge più di tutte è il canto che ha ereditato dalla madre cantante e dal padre musicista, e incomincia ad approfondire tale ambito cimentandosi in lezioni private. Carmen non si ferma mai e diventa addirittura testimonial della birra Budweiser. La svolta arriva quando fa capolino sul grande schermo, grazie a Scary Movie, una pellicola demenziale che però riscuote enorme successo tra i teenagers, perché dissacrava i luoghi comuni dei film horror.

La vediamo anni dopo nella pellicola Starscky and Hutch con Owen Wilson e Ben Stiller. Di pari passo procede la sua vita sentimentale, dopo rapporti violenti e burrascosi, Carmen incontra il chitarrista dei Red Hot Chily Peppers, Dan Navarro, che sposa pochi mesi dopo e da cui ha però divorziato. Tantissime le pellicole in cui compare: da film di natale a 3ciento, Good Burger e ancora ha interpretato Esmeralda nel film Vacanze di Natale 2000 dei fratelli Vanziana con Cristian De Sica e Massimo Boldi, passando per comparsate televisive.

Che fine ha fatto Carmen Electra?

Dando un’occhiata veloce ai suoi canali social ci appare sicuramente maturata nell’aspetto, capelli più chiari per la sexy 47 enne ma un fisico che farebbe invidia a molte ventenni, nonostante l’evidente intervento del chirurgo che le ha tonificato i seni. Attualmente girano sul web i suoi video di strip aerobica che uniscono il tradizionale strip con l’aerobica e i suoi video musicali. Non mancano foto in lingerie e uscite pazze con amici. Insomma sembra che per lei il tempo non sia passato. È anche diventata un’icona gay e combatte per i loro diritti.

Alta 1,59 per sessanta chili, cerca di tenersi in forma con circuiti fatti a posta per lei ma dice di non essere ossessionata dalla forma fisica e dal peso ed invita tutte le sue giovani fan ad avere un uguale atteggiamento. Nel 2018 fonda una federazione di wrestling che chiama NWWL ovvero Naked Women’s Wrestling League. Questo progetto mette sul ring atlete nude e i video hanno fatto il giro del mondo.

Non ha mai avuto figli ma ha tre cani che considera come tali. Ai giornalisti non nasconde di essere aperta anche a rapporti lesbo. Carmen non ha ancora trovato la persona della sua vita tanto da decidere di partecipare recentemente ad un programma americano d’incontri The Choice. Possiamo concludere che la bella Carmen sta vivendo questi periodi sfruttando la rendita dei lavori già fatti, d’altronde questo è il destino di chi come lei, ha avuto la fortuna nonché la bravura di coprire ruoli caratteristici che a distanza di anni l’hanno resa riconoscibile anche alle nuove generazioni.