Carmen Di Pietro vuole partecipare alla versione vip di Uomini e Donne. Dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, la donna ha lanciato un appello a Maria De Filippi.

Carmen Di Pietro e la sua esperienza all’Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro per molti è la vincitrice morale della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Con la sua spontaneità e la sua ironia, ha conquistato tutti durante il suo percorso. Dopo qualche settimana dalla fine della trasmissione, la donna ha parlato del suo percorso in Honduras, in compagnia del figlio Alessandro Iannoni. “Sono andata perchè mi hanno proposto di farla con mio figlio Alessandro, che ha voluto farla a tutti i costi.

Non pensavo di resistere tutto questo tempo, un po’ per la fame, ma anche perchè pensavo che mi nominassero e mi mandavano a casa. Io ho fatto questa esperienza con Alessandro e mi fa piacere averla fatta. Mi rende molto fiera” ha dichiarato Carmen Di Pietro, spiegando di non essere una mamma perfetta.

Carmen Di Pietro, appello a Maria De Filippi: “Prendimi a Uomini e Donne”

Carmen Di Pietro ha voluto anche fare un appello a Maria De Filippi, parlando di una sua possibile partecipazione a Uomini e Donne.

“Dove sono finiti gli uomini? Devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dice dove stanno io ci vado. Uomini e Donne? Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto […] Anche Ballando con le Stelle mi piace molto, mi metterei alla prova perchè io non so ballare e quindi potrei imparare. Mi piace di più partecipare al reality come concorrente che fare l’opinionista” ha dichiarato Carmen Di Pietro.