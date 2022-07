Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro stanno trascorrendo le vacanze insieme e non mancano di documentare il tutto sui social.

Guendalina Tavassi lancia Carmen Di Pietro in acqua

Insieme alle loro famiglie, le due showgirl si sono immortalate a cena in una lussuosa villa con piscina, a bordo della quale si sono poi mostrate a ballare scatenate sulle note di Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta.

Guendalina Tavassi ha voluto concludere il suo video per i social con uno scherzo all’amica Carmen Di Pietro, lanciandola più volte in piscina (per poi svelare che prima era già caduta in autonomia sul pavimento).

“Sei una disgraziata!”

“Sei una disgraziata, ora mi piglio un accidenti”, ha urlato più volte Carmen Di Pietro a Guendalina Tavassi, che rideva divertita, lanciandole anche, oltre all’acqua, le ciabatte bianche con il pelo che indossava.

Qui sotto potete recuperare il video del divertente e assurdo siparietto.

“Voglio un reality con le loro famiglie!”

Divertiti i fan su Twitter, che adorano il legame che si è creato tra le due showgirl e non vedono l’ora di altri video.

“Che voglia di fare una vacanza con Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro”, scrive qualcuno. “Io voglio e pretendo un reality sulla famiglia di Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi”, chiede addirittura un altro utente.

