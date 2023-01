Carlo Verdone ha una nuova fidanzata? Il gossip non si ferma e i paparazzi hanno fotografato la coppia in attimi di intesa mentre si trovavano in giro per Sabaudia, in provincia di Roma.

Chi è la donna che ha rubato il cuore dell’attore e regista romano?

Corinna è la nuova fidanzata di Carlo Verdone?

Dopo l’esclusiva assoluta a inizio 2023 di un noto settimanale, Carlo Verdone è stato nuovamente paparazzato in compagnia della stessa donna. Quest’ultima si chiama Corinna e pare essere colei che è riuscita a rubare il cuore del noto attore e regista romano.

In realtà sulla presunta nuova fiamma di Carlo Verdone non si hanno informazioni, a parte il nome. Su di lei non si conosce nulla, tant’è che i fan dell’attore, dopo avere visto i vari scatti pubblicati in cui i due si starebbero baciando teneramente, hanno anche pensato si trattasse di un fotomontaggio.

La riservatezza in casa Verdone è da sempre un must have: l’uomo, infatti, non ama particolarmente il gossip e se può tenere nascoste le sue vicende personali, lo fa con estremo pudore e rispetto.

Le ultime foto ritraggono Verdone e Corinna mentre passeggiano serenamente durante una pausa dalle riprese della serie Vita da Carlo, che debutterà su Amazon Prime Video.

Pare che i due si siano conosciuti sul set di Posti in piedi in Paradiso del 2012, ma i paparazzi hanno cominciato a immortalarli insieme solamente a partire dal 2019.

Corinna e Carlo Verdone sono sempre più intimi, quindi la storia d’amore pare essere ufficiale.

Al momento, però, non ci è dato sapere nulla in più: si attendono aggiornamenti eventuali sul profilo della donna.

Il passato sentimentale di Carlo Verdone

L’attore e regista romano Carlo Verdone è stato sposato con Gianna Scarpelli dal 1980 al 1996, anno della separazione ufficiale. Dalla loro storia d’amore, durata ben 16 anni, sono nati anche due figli: Giulia, nel 1986, e Paolo, nel 1989. Dopo la separazione (che non è mai sfociata nel divorzio ufficiale), i due sono rimasti in ottimi rapporti, tant’è che Gianna Scarpelli è diventata anche la sua segretaria.

Nonostante la triste separazione, Carlo Verdone pare avere ritrovato la tanto attesa serenità con una nuova donna, la misteriosa Corinna, di cui ancora non si conoscono i dettagli. Essendo Verdone un uomo molto riservato per quanto riguarda vita privata e famiglia, è normale che stia continuando a proteggere la sua nuova relazione: quando si trova la felicità dopo tanti anni, in fondo, è bene preservarla e godersela.

Per ora a parlare è il gossip, sono le foto scattate e commentate dal web e dai settimanali che confermerebbero che tra i due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Tuttavia la certezza non c’è, ma rimane una sola verità, al momento: Carlo Verdone e Corinna stanno passando una piacevole parentesi di vita insieme; con il tempo scopriremo se si tratta effettivamente d’amore o meno, ma per ora lasciamo che si godano la loro privacy nel modo che loro ritengono più giusto.

Nel frattempo si attendono aggiornamenti: si tornerà a parlare di Corinna, questo è certo.