Con l’arrivo della stagione fredda a non dover mancare nel nostro guardaroba è sicuramente lui: il cappotto nero. Piacevolmente caldo e anche ultra elegante, figura tra i classici intramontabili, quei capi senza tempo a cui non si può proprio rinunciare.

Scopriamo quindi quali sono le tendenze in fatto di cappotti neri per l’autunno inverno 2021 e i migliori modi in cui abbinarli.

Cappotti neri per l’autunno inverno 2021

È un dato di fatto, la storia della moda affascina tutti, anche quelli che di vestirsi seguendo le tendenze proprio non ne vogliono sapere. Anche il cappotto ha una sua storia, un capospalla tanto utile quanto estremamente raffinato che, da elemento imprescindibile della moda maschile, ha inevitabilmente conquistato anche la moda femminile.

Di cappotti ne esistono ormai di diversi modelli e anche di diverse colorazioni, ma quelli neri rimangono comunque il must have in assoluto.

Uno sguardo al futuro

Un omaggio al passato mantenendo però lo sguardo sempre rivolto verso il futuro. È questo che, da sempre, cercano di fare gli stilisti più esperti e appassionati, anche in materia di cappotti neri. Quello proposto da Max Mara è un perfetto esempio di questa particolare filosofia.

Si tratta di un doppiopetto dal taglio classico, rigorosamente genderless come dettano le tendenze che rispondono a quella voglia di non classificarsi necessariamente in un unico genere. Arriva fino a metà polpaccio e ha dettagli come le tasche, la parte superiore del colletto e parte della cinta, in pelle nera.

Il total black

Ma come si possono abbinare i cappotti neri? La risposta a questa domanda sembra essere ovvia, viene infatti da dire “con tutto”. Ma i veri amanti della moda sanno che a fare la differenza in un outfit sono anche i più piccoli dettagli. Per cui sì, i cappotti neri stanno bene davvero con tutto, ma in alcuni casi stanno addirittura meglio! Quali?

I cappotti neri vincono la gara di eleganza con il look total black. Ciò significa che tutto l’outfit, dalle calzature al top, deve essere rigorosamente nero. Meglio ancora se si tratta di una maglietta o un maglioncino a dolcevita, che slancia otticamente la figura. Per creare un contrasto davvero chic con il look total black, si possono aggiungere dei dettagli luminosi come vistosi orecchini in pietre colorate, perle oppure metalli come l’oro o l’argento. Non può mancare il tacco o in alternativa uno stivale a suola piatta e a gamba alta.

I look casual

La raffinatezza conclamata dei cappotti neri crea un perfetto connubio con outfit che hanno invece un’impronta più casual. Sono estremamente di tendenza se abbinati con pantaloni o gonne in denim, un top aderente e dei combat boots con elastico, un tipo di stivali che sta letteralmente spopolando in questa stagione.

Assolutamente da provare anche con i pantaloni in tessuto colorato, magari color miele, che raramente si usano per gli outfit da tutti i giorni, ma che sono invece comodissimi.