Scopriamo i dettagli della nuova serie con Can Yaman, in arrivo a marzo.

Il grande ritorno di Can Yaman

Il fascino di Can Yaman è pronto a conquistare nuovamente il piccolo schermo con la sua nuova serie El Turco, in onda su Canale 5. Dopo un periodo di attesa e di incertezze, l’attore turco, noto per il suo carisma e il suo talento, torna a far parlare di sé. La serie, che si basa su una storia vera, è ambientata nel contesto storico del secondo assedio di Vienna nel 1683 e promette di regalare al pubblico momenti di intensa emozione.

Una trama avvincente e un cast stellare

El Turco racconta la storia di Hasan, interpretato da Yaman, un soldato turco ferito durante la battaglia. Salvato da Gloria, interpretata da Greta Ferro, la serie esplora non solo l’azione e la suspense, ma anche una profonda storia d’amore tra i due protagonisti. La presenza di un cast internazionale, con attori come Will Kemp e Kieran Reilly, arricchisce ulteriormente la narrazione, rendendo El Turco un’opera da non perdere.

Dettagli sulla produzione e sulla messa in onda

Le riprese della serie si sono svolte a Budapest, in Ungheria, e si sono concluse nel febbraio 2023. La produzione ha affrontato diverse sfide, inclusa la cancellazione iniziale da parte di Disney+, ma ha trovato una nuova casa su Mediaset. El Turco andrà in onda con un doppio appuntamento martedì 25 e giovedì 27 marzo, in prima serata, e sarà disponibile in anteprima su Mediaset Infinity dal 21 marzo. Gli appassionati potranno così immergersi in questo affascinante racconto storico e romantico.

Can Yaman: un attore in continua evoluzione

Negli ultimi anni, Can Yaman ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano, trasferendosi a Roma e abbracciando nuove sfide professionali. Dopo una pausa dai social, l’attore è tornato attivo su Instagram, condividendo con i fan i retroscena della sua preparazione per El Turco. Gli allenamenti intensi e la dedizione dimostrata da Yaman sono un chiaro segno della sua voglia di emergere e di continuare a sorprendere il pubblico con nuove interpretazioni.