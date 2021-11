Tra gli accessori per affrontare l’inverno con stile e ovviamente senza rinunciare al confort ci sono anche le calze nere. Collant e parigine coprenti, velate, in pizzo o con decori a tema, sono tantissimi i brand che hanno già mostrato i propri modelli per la stagione.

Scopriamo quali sono i più belli e come abbinarli.

Calze nere per l’inverno 2021

Da quelle più basic a quelle più elaborate, le calze nere sono accessori davvero versatili. Indispensabili per l’inverno, aiutano a mantenersi al caldo pur non rinunciando allo stile. Si possono infatti indossare davvero con tutto: le collant sotto ai jeans per esempio sono perfette per rimediare alla sensazione fredda data dal denim a contatto con la pelle.

Super di tendenza anche gli abbinamenti con gonne, lunghe, mini o midi, vestiti e shorts (purché non siano in jeans).

Per l’inverno 2021 Calzedonia pensa alle giornate più fredde della stagione proponendo la sua linea di calze nere in Cashmere. Si tratta di un modello adatto ad uno stile un po’ romantico e anche un po’ preppy, coprente e con una trama a trecce che si intravede una volta indossato.

Ma il brand ha pensato anche a tutte quelle donne che amano lo stile rock a tratti provocante. Sono bellissime infatti le collant velate nere che come stampe riportano i loghi e le canzoni più famose di alcuni dei gruppi che hanno fatto la storia della musica, come i leggendari Queen e i travolgenti Rolling Stones.

Da Wolford le calze nere per l’inverno 2021 sono sexy

Le fan di questo stile lo sapranno già, le calze nere di Wolford, così come vuole il marchio, sono estremamente esagerate! A partire da queste particolari parigine effetto pelle, ovviamente nere, perfette per completare look aggressive che più aggressive non si può.

Sempre Wolford non rinuncia al seducente effetto pizzo e lo propone su un altro paio di parigine. Ideali da indossare sotto una gonna aderente un po’ più unga rispetto alla misura mini, oppure sotto un vestito. Come se fossero un segreto da svelare al partner una volta rimasti soli.

Le calze nere di Golden Point per l’inverno 2021

Non solo collant e parigine. Nella vasta selezione di Golden Point potrete trovare anche classiche calze in cotone nero che arrivano un po’ più sopra alla caviglia. Queste con decorazione a bijoux per esempio, si possono abbinare ad un paio di mocassini e a dei pantaloni a gamba larga che lascino scoperta la caviglia.

Sempre di Golden Point, questo paio di calze in cotone con il motivetto a catenella argentata che cinge la caviglia, è perfetto da indossare sotto un look casual da tutti i giorni. Nulla vi vieta poi di indossare queste calze sopra ad un paio di collant per rendere le calzature più confortevoli o per dare un tocco di personalità ai vostri look.

Le proposte di Amazon

Se siete alla ricerca del paio di calze nere perfetto per l’inverno 2021 potrete anche affidarvi ad Amazon. Sul sito di e-commerce più famoso del mondo potrete infatti trovare innumerevoli modelli adatti a soddisfare ogni tipo di gusto. Dalle calze nere cosparse di brillantini, ideali per le feste, ai calzini con una cavigliera in tulle come decorazione.