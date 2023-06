Siete pronti? Oggi, lunedì 12 giugno, torna l’attesissimo appuntamento con Caduta libera. Come da tradizione, andrà in onda su Canale 5 alle 18.45. Il celebre programma condotto da Gerry Scotti e co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy sta per dare il via alla sua 12esima stagione consecutiva. Ma chi troveremo nella botola centrale? Ovviamente il campione assoluto dello show: Michele Marchesi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui: chi è e quando ha vinto.

Chi è il campione di Caduta libera Michele Marchesi: vita privata e carriera

Classe 1992, nasce in provincia di Brescia, a Villongo Sant’Alessandro. Dopo aver preso il diploma al Liceo Classico Paolo Sarpi, frequenta e si laurea nella facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Pavia. Stando a quanto riporta il suo profilo Facebook, ad oggi sembrerebbe lavorare come medico specializzando in Neuropsichiatria infantile presso la Fondazione Mondino – Istituto Neurologico Nazionale IRCCS nella città di Pavia. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non abbiamo a disposizione molte informazioni. Attualmente non sappiamo se il campione sia single o fidanzato. Michele Marchesi è un ragazzo estremamente riservato e silenzioso. Nel corso della sua partecipazione a Caduta libera, infatti, non ha mai lasciato trapelare dettagli sulla sua sfera più intima. Sappiamo che ama molto il suo lavoro ed è un appassionato di videogiochi, cinema e in particolare dei classici d’animazione Disney. E’ anche un grande tifoso del calcio, soprattutto della squadra dell’Atalanta. Nel suo profilo Instagram, che vanta di circa 2000 follower, ama condividere scatti dei suoi viaggi, dei suoi amici e dei suoi hobby. In uno dei suoi ultimi post pubblicati sui social, invece, lo vediamo sul set del noto programma con il conduttore Gerry Scotti, orgoglioso ed emozionato di ritornare a Caduta libera.

Michele Marchesi, quanto ha vinto a Caduta libera?

Un ragazzo intelligente, talentuoso, ma soprattutto umile, semplice e dedito al lavoro. Sicuramente sconosciuto a molti, ma non ai telespettatori di Caduta libera. Il giovane ragazzo, infatti, è il campione assoluto del celebre programma condotto da Gerry Scotti. Michele Marchesi ha iniziato la sua avventura nello show il 5 novembre 2021, vincendo fin dalla prima puntata un montepremi dal valore di 62mila euro. Il campione è entrato nella storia dello show con il maggior numero di partite all’attivo, arrivando al gioco finale per un totale di ben 98 puntate e conquistando un montepremi complessivo pari a 646mila euro. Un trionfo da record, in grado di superare anche il precedente campione Nicolò Scalfi, arrivato a 88 puntate. Nel corso degli anni, infatti, il programma ha visto numerosi campioni che si sono distinti per la loro furbizia, cultura e abilità, ma ad aver letteralmente conquistato il pubblico italiano è stato proprio Michele Marchesi. Riusciranno i nuovi concorrenti a battersi contro il giovane ragazzo? Non ci resta che aspettare questa sera per scoprirlo. Non perdetevi questa sera la prima puntata della nuova edizione di Caduta libera!