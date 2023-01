Burak Deniz: chi è l’attore di Shahmaran

Classe 1991, Burak Deniz è uno dei protagonisti della nuova serie turca Shahmaran. La sua carriera da attore lo vede inserito in numerosi progetti, tra cui spicca anche Le fate ignoranti, dove interpreta Asaf, il nipote di serra.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui, tra vita e carriera professionale.

Burak Deniz: la vita e la carriera dell’attore turco

Nato a Istanbul il 17 febbraio 1991 sotto il segno dell’Acquario, Burak Deniz ha attualmente 32 anni. Dopo avere studiato storia dell’arte all’Università Çanakkale Onsekiz Mart, debutta sia nel mondo della moda, sia nel mondo della televisione. È infatti il 2011 quando appare in Kolej Günlüğü, prodotta da oimur Savcı.

Il successo arriva tra il 2013 e il 2015, quando Deniz ottiene la parte di Aras nella famosa Medcezir, una rivisitazione turca del noto The O.C.

. Successivamente, l’attore turco è il protagonista di Aşk Laftan Anlamaz negli anni 2016 e 2017, periodo che precede il suo ingresso in Bizim Hilkaye nei panni di Bariş. Poco dopo interpreta l’ex militare Celal Kün nel serial intitolato Maraşlı.

Il suo debutto sul grande schermo arriva nel 2018, quando Burak Deniz entra nel cast di Arada, film diretto da Mu Tunc, al fianco di Büşra Develi e Ceren Moray.

Segue il grandissimo successo de Le fate ignoranti diretto dal grande Ferzan Özpetek dove Deniz veste i panni di Asaf, il nipote di Serra (Serra Yilmaz). Fotografo di grande successo, Asaf sconvolgerà la vita di numerosi personaggi, diventando per loro un grande punto di riferimento.

Tra il regista Özpetek e l’attore turco si instaura un bel rapporto amicale, oltre che professionale, tanto da spingere il regista a definirlo “di fratellanza”.

Nel 2023 Burak Deniz entra nel cast della serie fantasy-soprannaturale Shahmaran, il cui debutto su Netflix avviene il 20 gennaio 2023. Qui Deniz interpreta un affascinante uomo, il cui ruolo si rivelerà fondamentale ai fini della narrazione.

La vita privata di Burak Deniz

Sulla vita privata dell’attore turco si hanno alcune informazioni, per lo più sentimentali. Burak Deniz, infatti, è stato fidanzato dal 2015 con la collega Büşra Develi , conosciuta sul set della serie-tv Tatlı Küçük Yalancılar, ma anche sul set di Arada. Nel 2018, però, proprio nell’anno di uscita del primo film dell’attore, i due decidono di lasciarsi, probabilmente per una forte incompatibilità caratteriale.

Successivamente, è stato fidanzato con la modella Didem Soydan, ma pare che anche questa storia sia arrivata al capolinea. Il fascino di Burak Deniz è tangibile, ma non si hanno altre informazioni riguardo la sua attuale situazione sentimentale.

Attivissimo sui social media, il profilo Instagram di Deniz (@_burakdeniz) vanta ben 6,3 milioni di follower, per un totale di 324 post pubblicati. L’attore turco è solito pubblicare contenuti dedicati alla sua professione (shooting di serie.tv, locandine e brevi video di presentazione), ma non esclude post più fashion in cui compare ben vestito e in posa da modello davanti ai riflettori. Affascinante, camaleontico e dallo sguardo ipnotico, Burak Deniz riscontra un grande successo nel pubblico e le sue interpretazioni attoriali danno prova della sua costante professionalità.