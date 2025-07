Novità Ryanair: cambiamento nelle misure del bagaglio a mano gratuito

Una notizia che sicuramente farà discutere è stata recentemente annunciata da Ryanair, la compagnia aerea low-cost per eccellenza. Hanno infatti deciso di apportare importanti modifiche alla loro politica sui bagagli, un cambiamento che potrebbe rivoluzionare l’esperienza di volo per molti di noi. Ma cosa significa tutto questo per i viaggiatori? Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova iniziativa e come influenzerà le tue future avventure in aereo.

Le nuove dimensioni del bagaglio a mano

Ryanair ha comunicato ufficialmente che, a partire da ora, le dimensioni consentite per il bagaglio a mano gratuito saranno ampliate del 20% rispetto agli standard precedenti. Questo cambiamento non è solo una decisione aziendale, ma arriva in risposta a una normativa proposta dall’Unione Europea, pensata per uniformare le politiche relative ai bagagli su tutti i voli all’interno dell’UE. La proposta legislativa, già approvata dal Parlamento Europeo, stabilisce che i passeggeri potranno portare un oggetto personale e un bagaglio a mano con misure standardizzate, senza alcun costo aggiuntivo. Non è fantastico?

In particolare, l’oggetto personale avrà dimensioni massime di 40 x 30 x 15 centimetri, mentre il bagaglio a mano dovrà rimanere entro i 100 cm totali, considerando altezza, larghezza e profondità, con un peso limite di 7 chilogrammi. È importante notare, però, che questa legge deve essere ratificata da almeno il 55% degli Stati membri e potrebbe subire modifiche durante i negoziati. Ma nonostante ciò, Ryanair ha già deciso di anticipare i tempi e ha ampliato le dimensioni del bagaglio gratuito, dimostrando una certa lungimiranza.

Dettagli della nuova politica di Ryanair

Attualmente, la compagnia consente ai passeggeri di portare un collo personale con dimensioni di 40 x 25 x 20 cm, corrispondente a un volume di 20 litri. Con le nuove misure, questo volume aumenterà a 24 litri, grazie a un ampliamento a 40 x 30 x 20 cm. Una decisione che sicuramente migliora l’esperienza di viaggio, offrendo ai clienti più spazio per i propri effetti personali. E non è tutto: l’Associazione Airlines for Europe (A4E), che include molte delle principali compagnie aeree europee, ha già espresso il proprio sostegno alla proposta legislativa, promettendo di adottare le nuove misure entro la fine dell’estate 2025.

Compagnie come British Airways, EasyJet e Jet2 hanno già messo in atto politiche che rientrano nelle nuove dimensioni, a testimonianza di un impegno collettivo verso una maggiore trasparenza e chiarezza per i viaggiatori. A4E ha sottolineato come un approccio standardizzato possa portare a una maggiore trasparenza nei costi e facilitare la pianificazione dei viaggi. Non è forse ciò che tutti noi desideriamo quando ci prepariamo a partire?

Implicazioni per i viaggiatori

Questa iniziativa di Ryanair rappresenta non solo un miglioramento per i passeggeri, ma segna anche un cambiamento significativo nel panorama delle compagnie aeree europee. Con l’adozione di standard comuni, ci aspettiamo una maggiore uniformità nelle politiche sui bagagli, il che potrebbe ridurre le sorprese e le frustrazioni comuni tra i viaggiatori. I dati ci raccontano una storia interessante: con l’introduzione di queste nuove misure, i viaggiatori potrebbero sentirsi più a loro agio nel portare con sé gli oggetti necessari durante il volo, anche per viaggi prolungati.

Inoltre, il miglioramento della politica sui bagagli a mano potrebbe influenzare la scelta della compagnia aerea da parte dei passeggeri. Nella mia esperienza nel settore, ho visto come anche le piccole modifiche nella customer journey possano avere un impatto significativo sulla soddisfazione del cliente e, di conseguenza, sulle performance aziendali. Con l’ottimizzazione delle politiche di bagaglio, è probabile che Ryanair riesca a migliorare non solo il proprio tasso di conversione, ma anche il valore complessivo del cliente nel lungo periodo. Quindi, sei pronto a volare con un po’ più di spazio?