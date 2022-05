Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco rappresentano l’Italia all’Eurovision Song Contest nel tentativo di riconfermare il successo dei Maneskin e riportare nuovamente la kermesse canore nel Bel Paese. Per cercare di portare a termine la loro missione i due giovani portano sul palco la loro hit Brividi, sempre accompagnati dal produttore Michelangelo.

Brividi: il testo del brano

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto, “Sei cambiato

Non vedo più la luce nei tuoi occhi”

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai, non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

E vivo dentro una prigione

E provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane e

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un “ti amo” ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui

Su una bici di diamanti, uno fra tanti

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Il significato

Il brano di Mahmood e Blanco in gara per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 parla d’amore, ma lo fa in modo del tutto moderno unendo i punti di vista di due ragazzi: nella parte di Mahmood infatti si affronta una visione un po’ più disillusa rispetto invece alla parte di Blanco, che racconta un sentimento più impulsivo e genuino, derivante dalla giovane età del cantautore, che ha solo 18 anni.