Chi è Michelangelo, tutto sul produttore di Blanco e Mahmood

Ormai lo sappiamo, i vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo sono Mahmood e Blanco, che hanno incantato il pubblico e la critica fin dal primo ascolto con la loro meravigliosa “Brividi”. Ma dietro un brano di successo, come lo è stato questo, non ci sono solo le voci sapientemente usate dei cantanti e la sinergia creata dagli interpreti sul palco non basta.

Ecco allora che diventa necessario rispondere ad una domanda: chi si nasconde dietro il successo del brano che ha fatto conquistare al duo la kermesse musicale? Lo abbiamo visto sul palco insieme ai due artisti qualche istante dopo il momento della premiazione.

Chi è Michelangelo, il produttore di Blanco e Mahmood

All’anagrafe è Michele Zocca ma è conosciuto nella scena musicale con il soprannome di Michelangelo e nasce a Cremona nel 1994.

Suona il pianoforte, cosa che probabilmente lo porta ad iscriversi al Conservatorio di Parma dopo aver terminato le scuole superiori, salvo poi capire di voler fare altro, ma rimanendo comunque sempre nel campo musicale.

Inizia così a produrre musica da autodidatta e si specializza nell’arte del mixaggio fino all’incontro con Blanco avvenuto nel 2019. Un incontro che si rivela essere davvero molto fortunato, poiché lo porterà a raggiungere il successo con la vittoria a Sanremo 2022, insieme appunto a Mahmood e Blanco.

L’incontro con Blanco e l’inizio di un fortunato sodalizio musicale

Michelangelo e Blanco si incontrano nel 2019 e tra i due nasce un’intesa musicale praticamente istantanea che li porta a lavorare insieme per la maggior parte dei brani del cantante, che convergono tutti nel primo frutto della fatica musicale dell’artista, ovvero l’album “Blu celeste”, uscito nel 2021.

I due col tempo coltivano anche un rapporto di stima e amicizia reciproca. Lo stesso Blanco infatti non manca mai di dimostrare una sorta di riconoscenza all’amico citandolo sempre all’inizio dei suoi testi.

Il successo al Festival di Sanremo 2022

La storia ormai la sappiamo e anche il soprannome di “Michelangelo”, artista eclettico del 1500, con la vittoria di Sanremo 2022 acquisisce forse un po’ più senso. Il giovane produttore infatti ha raggiunto solo il primo dei tantissimi importanti traguardi che andranno ad arricchire la sua carriera ancora giovane. È infatti in parte anche a lui, co-autore di “Brividi”, che si deve il successo di Mahmood e Blanco durante tutta questa edizione della kermesse sanremese.

Come abbiamo già detto all’inizio dell’articolo, Michelangelo suona anche il pianoforte lo stesso strumento che usa per accompagnare il duo musicale nella loro esibizione durante una delle serate del Festival, lo stesso duo che lo vuole poi sul palco per festeggiare la premiazione.

Vita privata

Sulla vita privata di Michelangelo non abbiamo ancora molte informazioni, ma se prima era conosciuto solo nel più ristretto ambiente della musica rap e trap, dopo la vittoria di Mahmood e Blaco a Sanremo siamo sicuri che ci sarà modo per sentir parlare ancora di lui.

Grazie ad alcuni scatti pubblicati dal produttore stesso sul suo profilo Instagram comunque, sappiamo che è diventato papà da poco. A marzo 2021 infatti è nata la primogenita Margherita, avuta dalla compagna Cecilia Molardi.