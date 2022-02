Chi è Brahim Diaz: tutto sul fidanzato di Ana Mena

Brahim Diaz è il fidanzato di Ana Mena, in gara al 72esimo Festival di Sanremo con il brano Duecentomila ore. Di professione calciatore, è attualmente arruolato nella squadra del Milan. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Brahim Diaz?

Classe 1999, Brahim Diaz è di origini marocchine da parte di padre.

Calciatore spagnolo, ha iniziato la sua carriera calcistica con le giovanili del Malaga. A soli 16 anni è approdato in prima squadra al Manchester City. E’ qui che il suo talento è davvero venuto alla luce, attirando l’attenzione di diversi procuratori sportivi e club. Presto, infatti, viene ingaggiato dal Real Madrid, dove firma il contratto nel 2019. In un anno e mezzo, Brahim registra 21 presenze e due reti. Attualmente, Diaz è in Italia, in prestito al Milan per la stagione 2021/2022.

Indossa la maglia numero 10 e sta portando avanti un campionato eccellente. Inoltre, lo scorso mese di giugno, ha esordito con la nazionale spagnola.

La storia d’amore con Ana Mena

Molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata, sappiamo che Brahim è fidanzato con la cantante Ana Mena. Entrambi spagnoli, hanno iniziato a frequentarsi la scorsa estate. La loro relazione è venuta a galla quando la cronaca rosa iberica è riuscita a paparazzarli insieme.

Sia l’artista che il calciatore, però, preferiscono mantenere la love story al riparo da occhi indiscreti. E’ per questo che appaiono raramente insieme e fanno il possibile per non finire al centro dell’attenzione. Non a caso, né ana e né tantomeno Diaz condividono sui social foto che li ritraggono insieme o dettagli che facciano pensare ad una passione irrefrenabile. Entrambi utilizzano il mondo virtuale per postare solo scatti inerenti il lavoro e non mostrano mai aspetti della vita privata. Prima di questa storia d’amore, Mena ha avuto un flirt con il ballerino Ivan Villa. Inoltre, si è spesso parlato di una passione travolgente tra la cantante spagnola e Fred De Palma. I due hanno collaborato per hit estive di successo, ma hanno sempre smentito ogni coinvolgimento sentimentale.

Brahim Diaz: tra il calcio e Ana Mena

Stando a quanto sostengono i beninformati, Brahim Diaz e Ana Mena fanno sul serio. Da quando il calciatore ha iniziato a frequentare la cantante spagnola, gode di una serenità che prima non aveva. Non a caso, le sue prestazioni sul campo sono migliorate e lui ha spesso ringraziato la sua dolce metà per questo. Ovviamente, si tratta di indiscrezioni, pertanto vanno prese come tali. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito alla relazione tra l’artista spagnola e il suo connazionale. Mentre Brahim si gode il successo calcistico, Ana Mena fa altrettanto con quello musicale. In gara al 72esimo Festival di Sanremo con il brano Duecentomila ore, l’artista ha registrato il successo nel bel Paese con altri due brani: Un bacio all’improvviso con Rocco Hunt e Una volta ancora con Fred De Palma. L’Ariston le porterà fortuna allo stesso modo? Staremo a vedere.