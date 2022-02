San Valentino è ormai alle porte e a prepararsi all’evento non sono solo gli innamorati, ma anche i vari settori tra pasticceria, gioielleria e più in generale anche la moda. I marchi più famosi infatti hanno già iniziato a proporre i propri accessori ma nella loro versione più romantica.

In questo caso parliamo delle borse a forma di cuore. Ecco quali sono allora tutti i modelli da non lasciarsi assolutamente scappare perfette non solo come idee regalo per le nostre dolci metà na anche, perché no, per noi stesse, per ricordarci di quanto siamo importanti.

Le borse a forma di cuore tra gli accessori per San Valentino

Si sa, le borse non sono mai abbastanza, c’è sempre un motivo per cedere alla tentazione di acquistarne una.

Allora quale occasione migliore di San Valentino per aggiungere un nuovo modello al nostro guardaroba? In questo caso, rigorosamente a forma di cuore. Scopriamo i brand più famosi che ne hanno proposto una loro versione!

I brand più adatti alle più modaiole

Se si pensa ad un brand di borse dalle forme più stravaganti non può che venire subito in mente Moschino. Tra i suoi modelli non può mancare ovviamente anche quella a forma di cuore, perfetta per festeggiare San Valentino.

Come questa in rosa con dettagli dorati. Il rosa, tra l’altro, è uno dei colori più glamour di questa stagione ed è stato uno di quelli più gettonati anche al Festival di Sanremo 2022.

Sempre rimanendo in tema di borse stravaganti, la borsa a forma di cuore di Gucci è composta da tanti triangoli di diverse texture tutte con altrettanto diverse tonalità di rosso, uno dei colori tipici della festa degli innamorati. L’accessorio è completato da una catenina dorata per portare la borsetta a spalla.

Scintilllanti per le più romantiche

San Valentino è la festa più attesa dalle personalità più romantiche e sempre Gucci le accontenta con una borsetta ideata in collaborazione con Minaudière modello clutch. Tempestata di strass e con la forma anatomica di un cuore, è disponibile in diverse colorazioni tra cui il rosa, l’argento e questa versione in multicolor.

Sempre ricoperta di strass e disponibile in rosa o in rosso, anche questa clutch rigida di Judith Leibern, questa volta però ancora più romantica e meno eccentrica con la forma a cuore stilizzato.

Le più classiche

Tra le borse a forma di cuore più classiche ma comunque d’effetto c’è quella di Vivienne Westwood. Anche in questo caso si tratta di una clutch, ma a differenza di quelle prima, che erano rigide, questa è più morbida effetto cocco e del classico colore rosso. Immancabile poi il globo, simbolo del brand posto sulla parte frontale dell’accessorio.

A proposito di borse classiche, in questa lista non può mancare ovviamente anche Chanel con la sua tracolla iconica con catena e in trama matelassé, ma ovviamente a forma di cuore. La gamma di colori e dimensioni in cui è proposta è veramente vasta, noi qui ve la proponiamo nera, perfetta da indossare con ogni tipo di look e stile.