Pietro Sermonti è un attore italiano che ha interpretato ruoli importanti nelle fiction RAI. Tra questi, ricordiamo il ruolo di Guido Zanin nella fiction Un medico in famiglia o quello di Alessandro Ferraro in Tutto può succedere. Approfondiamo insieme aspetti della sua carriera e della sua vita privata.

Chi è Pietro Sermonti

Pietro Sermonti è nato a Roma il 25 Ottobre 1971. È figlio dello scrittore e dantista romano Vittorio Sermonti e dell’imprenditrice piemontese Samaritana Rattazzi, figlia del conte Urbano Rattazzi e di Susanna Agnelli. Ha una sorella minore, di nome Anna.

Il suo sogno inizialmente era diventare calciatore, ma poi virò sulla carriera attoriale. Frequentò dunque diversi laboratori in Italia e alcuni corsi dello Lee Strasberg Theatre & Film Institute e della New York Academy negli Stati Uniti.

Iniziò a dedicarsi al teatro nei primi anni Novanta, dove debuttò nel 1995 con il Re Cervo di Carlo Gozzi per la regia di Valerio Binasco. Nel 1998 fu la volta del grande schermo con il film Piccole anime, per la regia di Giacomo Ciarrapico. Successivamente, comparve in alcuni cortometraggi. Nel 2003 esordì sul piccolo schermo come protagonista della terza famigerata serie televisiva di Un medico in famiglia, nel ruolo del dottor Guido Zanin, presente anche nella stagione seguente.

Nel 2012 comparve in Nero Wolfe, che vede come protagonista Francesco Pannofino. Nel 2015 ottenne il ruolo di attore principale nella serie Tutto può succedere. A livello di cinema, ha preso parte a diversi film tra cui Amore, bugie e calcetto (2008), Smetto quando voglio (2014), Terapia di coppia per amanti (2017) e Uno di famiglia (2018). Più recentemente, lo abbiamo visto in Bentornato Presidente (2019), Bangla (2019), Tutti per Uma (2021), Io e Angela (2021) e Corro da te (2022). Il suo sogno nel cassetto è interpretare, almeno per una volta, il ruolo del cattivo.

Nel corso della sua carriera è stato insignito di vari premi e riconoscimenti, tra cui il Premio del pubblico al Giffoni Film Festival nel 2003, L’Oscar dei giovani consegnato in Campidoglio lo stesso anno e il Premio Vincenzo Crocitti International in qualità di Professionista “in carriera” nel 2020.

La vita privata

Come abbiamo visto, il sogno iniziale di Pietro Sermonti era diventare calciatore. Giocò nelle giovanili della Juventus, ma problemi fisici lo costrinsero ad abbandonare il calcio, che attualmente pratica solo a scopi benefici. L’attore ha avuto diversi flirt con alcune donne dello spettacolo tra cui Alessia Marcuzzi, Margherita Vicario e Margot Sikabonyi, conosciuta sul set di Un Medico in famiglia. Attualmente Pietro Sermonti è single e non ha figli.

Durante un’intervista con Ok salute e benessere, l’attore Pietro Sermonti ha raccontato che stava per perdere la propria fertilità a causa di una malattia, il varicocele, che gradualmente altera la qualità e la quantità degli spermatozoi. Dopo gli esami effettuati, tuttavia, Pietro Sermonti si sottopose prontamente a un intervento chirurgico che è riuscito a salvarlo. In seguito all’operazione, l’attore ha raccontato che “con una pacca sulla spalla, l’andrologo mi ha detto che potevo essere orgoglioso”.

