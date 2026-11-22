Due serate di sfilate, aperitivo e spettacolo a Borgo Panigale, con brand che vanno dagli abiti da sposa all'abbigliamento per bambini.

La Bologna Fashion Week si è svolta venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026 al Jr Hotel Amadeus di Borgo Panigale, nella Sala Ludwig. È la nona edizione della rassegna, la seconda del 2026 e la sesta consecutiva dal 2021, dedicata a moda, bellezza, arte e spettacolo. Il programma è stato presentato come un appuntamento dedicato alla moda uomo e donna, con i capi delle prossime stagioni in passerella.

L’organizzazione è affidata all’agenzia Flatline Group di Manolo Pedrazzi, che ne è anche direttore artistico. L’evento è realizzato con la partnership di Confesercenti Bologna, mentre l’albergo che ospita le serate è associato ad AssoHotel Confesercenti Bologna. Le serate sono state condotte dal giornalista televisivo Jack Bonora.

Due serate tra aperitivo, spettacolo e sfilate

L’ingresso era previsto dalle ore 20, con aperitivo nella hall dell’hotel. All’area desk ad accogliere il pubblico c’era Ludmilla Markova, con una performance di apertura. Nella hall si sono alternati artisti, degustazioni e performance. Durante la prima serata, sul palco sono saliti anche il campione mondiale di rally Riccardo Errani, con l’Errani Team, e l’attore bolognese Denis Berri, insieme alla scrittrice Vittoria Lotti. Tra gli altri ospiti previsti c’erano il mago illusionista Lorenzo Guarardi, il musicista Cristian Di Domenico, noto come Dido Sax, e il ballerino di salsa Gian Paolo Mazzeo.

Per il red carpet erano previste interviste dalle 20,30 alle 21. Le sfilate sono iniziate alle 21,30 in entrambe le serate. Hair stylist e make-up per modelle e modelli sono stati curati dal Salon Chic Sal, con la collaborazione dell’Accademia Hair-stilyst Polverini di Firenze. Il backstage è stato gestito dall’agenzia Glami Inside Fashion di Roma.

Stilisti e brand in passerella

Venerdì 20 novembre hanno presentato le collezioni 2026-2027 Annaida Colonna, con il brand DIVINA di abiti da sposa e cerimonia, Andrea Tossani con TOSSANI LAB, Joesy Dumaguing con NOVELIA, Erik Zane con ERIKZANEBRAGA e Sophia Zaffalon con SGZ. Sabato 21 novembre sono saliti in passerella Maria Chiara Sabattani con CENERENTOLA FASHION, Giulia Scioni con SIONIKA, Jocelyn Gacad con ATHEA COUTURE, Antonella Siani con DIUFI BOUTIQUE, specializzata in abbigliamento bimbi 0-16 anni, e Teresa Londino con MISTER FASCINO. Erik Zane e Andrea Tossani compaiono in entrambe le serate.

Il programma copre dunque abiti da cerimonia, moda donna e uomo e abbigliamento per l’infanzia, in un’unica rassegna. In ciascuna serata è prevista la consegna del Premio Qualità Moda 2026 al migliore stilista in défilé. Il materiale disponibile non riporta dati di vendita, numeri di spettatori o informazioni sull’e-commerce dei brand, quindi non è possibile valutare quanto il formato incida sul commercio online o sui consumi dei giovani.

Anche sull’impatto sulla carriera femminile il materiale non fornisce elementi verificabili. L’unico intervento che tocca temi professionali è quello di Stefania Tamburini, esperta di trust e protezione patrimoniale ed educatrice finanziaria, in programma sabato 21 novembre.