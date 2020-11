Bolognese, voce che incanta e il desiderio di fare della musica un lavoro: chi è Filippo Santi, concorrente di X Factor nella categoria Under Uomini.

Filippo Santi: chi è?

Filippo Santi è un giovanissimo cantautore bolognese che ha catturato con la sua voce e le sue interpretazioni il giudice Emma Marrone di X Factor.

La Marrone l’ha infatti voluto nella sua squadra Under Uomini nell’edizione 2020 del talent canoro.

Nato nel 2002 a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, Santi ha la musica nel sangue. Il padre infatti gli trasmette sin da bambino questa passione e lo ha fatto anche con il figlio maggiore, che oggi ha 22 anni ed è diplomato in percussioni al conservatorio. Padre e fratello sono stati infatti due pilastri fondamentali per esprimere il suo amore verso la musica.

Sin da bambino, Filippo Santi si è dilettato suonando molti strumenti musicali. Partendo dal basso a soli 5 anni, è passato successivamente al sassofono e alla batteria. Ma la svolta è avvenuta quando si è focalizzato sulla chitarra e sul canto e proprio in quel momento ha capito che la musica sarebbe stata la sua ragione di vita.

Faccia pulita, accento bolognese marcato, Santi sta frequentando l’ultimo anno di liceo musicale e ha ben chiaro in testa l’obiettivo di fare del canto una professione.

Non molto si sa rispetto alla sua vita privata. Sul suo profilo Instagram, seguito da più di 15 mila persone, compaiono solamente poche foto e tutte inerenti alle sue esibizioni.

X Factor 2020

Filippo Santi è uno dei tre membri del team Under uomini capitanato dalla cantante Emma Marrone.

Durante le audizioni del talent di giugno 2020 non riesce a conquistare il giudice Mika, ma passa comunque alla fase successiva delle selezioni. Giunto ai bootcamp, con l’esibizione del brano inedito 92/B, ispirato al numero di autobus che prende per andare a scuola, riesce a conquistare in particolare Emma, che lo vuole quindi nella sua squadra.

Durante il primo live, il cantautore si è esibito con il singolo Bonsai. Il brano, molto orecchiabile, parla dell’importanza di avere fiducia in se stessi, sentendosi unici e speciali ogni giorno della propria vita.

X Factor è un importante trampolino di lancio per Filippo Santi, che è uno dei più giovani concorrenti insieme a Casadilego del team Under donne.