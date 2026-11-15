Dior, Guerlain, Byredo e Xerjoff firmano calendari dell'Avvento da collezione, tra scrigni artigianali e prezzi che arrivano a 7500 euro.

Per il Natale 2026 i calendari dell’Avvento beauty sono diventati veri oggetti del desiderio. Vengono messi in vendita sempre prima delle feste e raccolgono i prodotti più richiesti di ciascun brand. Quest’anno le maison propongono edizioni deluxe, pensate più per essere collezionate che per essere semplicemente aperte.

Molti marchi hanno affidato la realizzazione a artisti e artigiani internazionali, trasformando ogni confezione in una piccola scatola sensoriale. Il calendario diventa così un oggetto da conservare e riutilizzare, spesso come portaoggetti. I prezzi, naturalmente, seguono questa impostazione di alta gamma.

La Malle des Rêves di Dior e i calendari più costosi

Il modello più costoso è La Malle des Rêves di Dior, venduto a 7500 euro. Il cofanete riproduce l’atelier della maison al 30 Avenue Montaigne, a Parigi. I cassetti hanno le iniziali di Monsieur Dior come maniglie, mentre al centro si apre un piccolo salotto ispirato alle casette di pan di zenzero, con Junon, abito della collezione Autunno-Inverno 1949.

Dentro si trovano candele, fragranze da viaggio della linea La Collection Privée, decorazioni natalizie, un paio di orecchini e un foulard in seta blu. Terminate le feste, la scatola può diventare un portagioie.

Guerlain, Augustinus Bader e Jo Malone

Il calendario Guerlain costa 620 euro ed è realizzato con Kévin Germanier, artista che lavora con materiali di recupero, scorte inutilizzate e scarti degli atelier di moda. La superficie è ricamata e la chiusura in strass a forma di G ne accentua lo stile. All’interno si trovano le Aqua, le candele e alcuni trattamenti per la pelle.

The 12 days of Bader di Augustinus Bader, a 615 euro, ha il blu tipico della maison con dettagli dorati. Copre gli ultimi dodici giorni prima della Vigilia e include le formule più note del brand. Il calendario Jo Malone, a 435 euro, richiama il tartan scozzese, e contiene 24 regali tra cologne, candele, prodotti per bagno e corpo, oltre ai tradizionali cracker.

Byredo, Penhaligon’s, Xerjoff e Casamorati

Byredo propone per il secondo anno consecutivo un calendario dalle stampe ispirate all’inverno scandinavo, in particolare alla tradizione della Dalarna, con 25 cassettini celesti. Costa 715 euro e include formati travel, una fragranza in versione full size e una forbice per gli stoppini.

Penhaligon’s, a 480 euro, si ispira ai bauli da viaggio con una forma a tre valigie sovrapposte. Esistono due versioni: quella classica con 24 caselle e quella mini con 12 giorni, da iniziare 12 giorni prima di Natale. Xerjoff propone 12 caselle da aprire dal 13 dicembre, al prezzo di 1250 euro, con una sorpresa finale per i vent’anni del marchio. Casamorati, con il Wonderland Carrousel da 850 euro, è un calendario post-Natale da aprire dalla mattina del 25 fino al 31 dicembre.

Maison Francis Kurkdjian chiude la lista con un Post Avvento da 950 euro, pensato per il periodo dal 25 al 31 dicembre. La struttura richiama le quinte di un teatro e contiene i grandi classici della maison, oltre a un cassetto con il pot-pourri Mon Beau Sapin.