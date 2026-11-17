Il Black Friday, l'ultimo venerdì di novembre, è l'occasione per fare scorta di prodotti beauty e moda a prezzi scontati. Ecco come affrontarlo con metodo.

Il Black Friday, cioè l’ultimo venerdì di novembre, è l’appuntamento più atteso da chi ama lo shopping beauty e moda. In quel giorno si possono acquistare prodotti scontati, rifornire i must have di tutti i giorni e iniziare a pensare ai regali di Natale.

Per approfittarne davvero serve arrivare preparati. Chi compra da anni sa che un po’ di pianificazione evita acquisti impulsivi, trappole sui prezzi e delusioni. Le redattrici di Beautydea condividono qui alcuni accorgimenti pratici.

Organizzare prima gli acquisti

Il primo passo è preparare una lista dei desideri, annotando marche e modelli di make up, skincare e capi di abbigliamento. Una lista precisa aiuta a restare concentrati sugli affari reali e a risparmiare tempo e denaro.

Conviene poi monitorare i prezzi nelle settimane che precedono il Black Friday, online e nei negozi. Capita che alcuni prodotti aumentino prima della giornata di sconto, così che la riduzione risulti solo apparente. Annotare i prezzi permette di verificare che lo sconto sia reale.

Prima di comprare conviene leggere le recensioni, in particolare per make up, skincare e capi d’abbigliamento. Se le opinioni online non bastano, si possono chiedere consigli nei gruppi Facebook dedicati a beauty e moda, dove è presente anche il team di Beautydea.

Budget, kit regalo e reso

Fissare un budget massimo è il modo più semplice per non spendere troppo. Conviene dividere la cifra tra beauty, moda e altri ambiti come casa, tecnologia o viaggi, secondo le proprie priorità.

Durante il Black Friday molti brand propongono cofanetti e kit regalo a prezzi speciali, spesso con un valore superiore all’acquisto dei singoli prodotti. Sono utili sia per provare novità sia per fare scorta dei preferiti.

Prima di acquistare è importante verificare la politica di reso del negozio, soprattutto per moda e make up. Per i regali di Natale è meglio accertarsi che il reso sia garantito fino a dopo il giorno di Natale. Anche i rivenditori online di fiducia meritano attenzione: le truffe sono frequenti, e i siti poco noti vanno controllati con le recensioni prima di pagare.

Timing e carrello in anticipo

Gli sconti iniziano spesso qualche giorno prima del Black Friday, e i prodotti più richiesti si esauriscono in fretta. Cercare le offerte con anticipo permette di scegliere senza fretta. Salvare i prodotti nel carrello o nella wishlist consente di completare l’acquisto in pochi minuti e di confrontare prezzi e sconti.

Per restare aggiornati, Beautydea pubblica anticipazioni su sconti e codici promozionali delle principali case cosmetiche e di molti e-commerce, sia per beauty sia per moda. Chi vuole riceverli può iscriversi alla newsletter o al canale Telegram dedicato agli sconti.