Chi è Bianca Nappi, l’attrice che ha recitato in serie tv come Le indagini di Lolita Lobosco; Gomorra e Skam Italia.

Chi è Bianca Nappi

L’attrice Bianca Nappi è nata a Trani, in Puglia, il 12 gennaio 1980 da una famiglia di origini napoletane.

A soli 18 anni decide che la sua strada è quella della recitazione: per seguire e coronare il suo sogno decide di trasferirsi a Roma. Proprio nella Capitale intraprende gli studi di recitazione presso il Teatro Blu, diretto da Beatrice Bracco. Conclusi gli studi, Bianca Nappi inizia a fare varie esperienze in televisione e in teatro. Nel 2001 ottiene il suo primo incarico per il piccolo schermo nella miniserie televisiva In Love and War diretta dal regista John Kent Harrison.

L’anno successivo debutta anche al cinema con il film La repubblica di San Gennaro di Massimo Costa.

La sua carriera poi si sviluppa soprattutto nell’ambito delle serie tv. Bianca Nappi infatti è nel cast di molte produzioni: Distretto di Polizia 3 nel 2003; Giovanni Paolo II, serie nella quale torna a lavorare con il regista John Kent Harrison, nel 2005; R.I.S. 2 – Delitti imperfetti di Alexis Sweet nel 2006; Al di là del lago nel 2009; Crimini – La doppia vita di Natalia Blum nello stesso anno; Medicina generale 2, regia di Luca Ribuoli sempre nel 2009; l’anno successivo recita in Una musica silenziosa di Antonio Lo Giudice; Il clan dei camorristi nel 2011; Questo è il mio paese di Michele Soavi nel 2015.

Ha anche partecipato nelle famose produzioni televisive Gomorra – La serie di Stefano Sollima; in un episodio di I bastardi di Pizzofalcone, serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni; Skam Italia; Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci e recentemente ha interpretato il ruolo di Marietta nella serie tv Le indagini di Lolita Lobosco di Luca Miniero.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda il cinema, la carriera di Bianca Nappi è invidiabile. L’attrice ha partecipato a molte produzioni importanti, lavorando spesso con il regista Ferzan Ozpetek. Ad esempio ha recitato in: Un giorno perfetto nel 2008; Mine vaganti con Riccardo Scamarcio e Lunetta Savino nel 2010 e Magnifica presenza nel 2012.

Nella vita privata dell’attrice Bianca Nappi ci sono due grandi amori: il suo compagno e il suo bambino, Romeo, nato dal loro amore. Sul suo profilo Instagram l’attrice condivide molte foto e momenti di amore insieme al figlioletto.