Bianca Guaccero: sogni e progetti nel mondo dello spettacolo

Il sogno di condurre un varietà

Bianca Guaccero, nota conduttrice e ballerina, ha recentemente rivelato il suo desiderio di tornare a condurre un varietà in televisione. Durante un’intervista a La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, Bianca ha espresso la sua passione per questo genere di programma, sottolineando quanto il varietà rappresenti un pilastro della televisione italiana. “Sarebbe veramente fantastico riuscire a dar vita a qualcosa che ha caratterizzato la televisione italiana ed è stato per noi un baluardo”, ha dichiarato, lasciando intendere che ci sono già dei progetti in cantiere.

Ballando con le Stelle: un’esperienza trasformativa

Attualmente, Bianca Guaccero è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle, dove ha dimostrato le sue doti da ballerina. La sua partecipazione a questo show non è solo una sfida artistica, ma anche un percorso di crescita personale. “A volte nella vita s’incontrano persone che minano la tua autostima… Devi recuperarla poi pian piano con il tempo e io adesso l’ho recuperata”, ha rivelato, parlando del supporto ricevuto dal suo partner di ballo, Giovanni Pernice. La loro chimica sul palco ha catturato l’attenzione del pubblico, rendendo Bianca una delle favorite alla vittoria.

Un legame speciale con Giovanni Pernice

Il rapporto tra Bianca e Giovanni è cresciuto non solo sul palco, ma anche nella vita privata. Durante l’intervista, Pernice ha condiviso il suo entusiasmo nel lavorare con Bianca, affermando di aver trovato in lei una ballerina già talentuosa. “Io non ho fatto miracoli. Ho preso soltanto il meglio di Bianca… Ho fatto soltanto il mio lavoro, valorizzare”, ha detto, evidenziando l’importanza della loro collaborazione. Bianca, dal canto suo, ha sottolineato i “principi molto solidi” di Giovanni, che l’hanno spinta ad avvicinarsi a lui, creando un legame profondo e sincero.