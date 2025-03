Un compleanno diverso per Bianca Balti

Il 19 marzo è una data speciale per Bianca Balti, che quest’anno festeggia i suoi 41 anni in un modo tutto particolare. La top model, nota per la sua bellezza e il suo carisma, ha scelto di celebrare il suo compleanno con un piatto di lasagne, piuttosto che con la tradizionale torta. Questo gesto non è solo un segno della sua personalità, ma anche un riflesso della sua attuale situazione di vita, segnata dalla lotta contro il tumore alle ovaie.

Un momento di gioia in famiglia

Bianca ha condiviso questo momento intimo con le sue due figlie, Matilde e Mia, nella loro casa a Los Angeles. Indossando una semplice tuta rosa, la modella ha dimostrato che, nonostante le sfide, la gioia può essere trovata anche nei piccoli momenti. La figlia maggiore, Matilde, ha voluto rendere omaggio alla madre con un dolce messaggio sui social, sottolineando quanto sia importante per lei.

La battaglia continua

Nonostante la celebrazione, la realtà di Bianca è complessa. Ha recentemente iniziato una nuova terapia con inibitori Parp, un trattamento che mira a combattere le cellule cancerose bloccando un enzima che ripara il DNA danneggiato. La modella ha condiviso i dettagli della sua terapia sui social, dimostrando trasparenza e coraggio. “Devo fermarmi per almeno tre settimane per monitorare la mia reazione alla cura”, ha spiegato, evidenziando l’importanza di seguire attentamente le indicazioni mediche.

Un messaggio di speranza

Nonostante le difficoltà, Bianca Balti continua a ispirare i suoi fan con il suo spirito combattivo. La sua scelta di festeggiare con le lasagne, piuttosto che con una torta, rappresenta un atto di resilienza e un modo per affrontare la vita con positività. La top model dimostra che, anche nei momenti più bui, è possibile trovare motivi di gioia e celebrazione.