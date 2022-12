Giorni difficili per Bianca Atzei, che è stata ricoverata in ospedale a causa di una brutta polmonite. La notizia, ad un mese dal parto, è stata resa pubblica dal compagno Stefano Corti.

Bianca Atzei ricoverata in ospedale per polmonite

Tra un mese circa, Bianca Atzei metterà al mondo il primo figlio, che lei e il compagno Stefano Corti hanno deciso di chiamare Noa Alexander.

La cantante sperava di vivere in modo spensierato questo ultimo periodo della gravidanza, ma una brutta polmonite l’ha costretta al ricovero in ospedale. La cantante è affidata alle cure dei medici della Clinica Mangiagalli di Milano.

Ad annunciare il ricovero di Bianca è stato Stefano. Via Instagram, ha condiviso uno scatto che ritrae la Atzei in ospedale. A didascalia, ha scritto:

“In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma è ancora ricoverata. E’ nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”.